Betty: Deszkás-csajos sorozat indul az HBO GO-n

A Betty című sorozat Dede Lovelace, Moonbear, Nina Moran, Ajani Russell és Rachelle Vinberg főszereplésével készült, akik mind játszottak az egész estés filmben is, és olyan fiatal nőket mutat be, akik sokfélék, ám közös bennük, hogy a gördeszkázás férfiak uralta világában igyekeznek boldogulni New York utcáin.

A lojális, ám önfejű Janay-t (Lovelace) elszántsága és makacssága hol megsegíti, hol bajba sodorja. Honeybear (Moonbear) csöndes viharként csap le: látványos megjelenése arra való, hogy elterelje a figyelmet az érzelmi problémáiról. Kirt (Moran) egyszerre szívtipró (a hölgyek szemében), harcos (a többiek szemében) és egy nő testében élő kiskölyök. Ő a legviccesebb ember a világon, de ha tisztában volna ezzel, akkor sem érdekelné. Indigo (Russell) egy személyben dörzsölt utcagyerek és egy jómódú, művészeti suliból kibukott ex-diák. A csapathoz verődik a megfontolt, eszes, de esetlen Camille (Vinberg) is, aki szeretne a kúl deszkások közé tartozni, és keményen megküzd azért, hogy valami kis elismerést vívjon ki a körükben, de rá kell jönnie, hogy a jó pontok nem adódnak össze, különösen ezeknek a lányoknak a szemében nem.

A szereplődárdában megtalálható még Reza Nader mint Farouk, Edmund Donovan mint Bambi, Caleb Eberhardt mint Donald, Katerina Tannenbaum mint Ash, Jules Lorenzo mint Yvette és Brenn Lorenzo mint Celia. A Bettyt Crystal Moselle rendezte, executive producerei: Crystal Moselle, Lesley Arfin, Igor Srubshchik és Jason Weinberg; gyártója az Arfy Material és az Untitled Entertainment.

A sorozat május 2-án, magyar felirattal indul az HBO GO-n, a tv-ben pedig május 22-től lesz látható.