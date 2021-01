Az ismert rappernek korábban is számos ügylete volt már, pár napja pedig emberrablás miatt vette elő a rendőrség.

Egy bűnözői hátterű rapperrel készített interjút a svéd állami televízió (SVT) még tavaly novemberben, többek felháborodását váltva ki ezzel. Most kiderült, hogy Yasin Abdullahi Mahamoud egy brutális emberrablásban is részt vehetett tavaly, ami miatt végül szilveszterkor tartóztatták le - írja a V4NA hírügynökség.

A híres rapper tehát komoly bűnözői háttérrel is rendelkezik. Megjárta a börtönt is, és a Samhällsnytt információi szerint szoros szálak fűzik a Shottaz nevű bűnbandához Rinkebyben.

Public service gör nu program där dömda kriminella Rinkeby-musiker som släppts ur fängelset för ett år sedan och nyligen häktats för mord, ska få ”tala ut”. Varför ska skattebetalarna stå för grovt kriminella ghettorappares PR, SVT? https://t.co/MLi4OojCzN — Jonas Andersson (@JonAndSD) November 27, 2020

A rapper zenei karrierjéről szóló félórás interjúban a riporter csak egyszer kérdezett rá Yasin bűnözői múltjára, azonnal megjegyezve, hogy úgy tűnik, a fiatalember maga mögött hagyta múltját. A szomáliai származású rapper a kérdésre és a felvetésre gíakorlatilag nem is reagált, rögtön elterelte a beszélgetés tárgyát. Az adás után többen is felháborodásuknak adtak hangot az interneten, azt kifogásolva, hogy egy ilyen kétes hátterű férfi példaként szerepelhet az állami televízióban.

Nem is kellett sokat várni ahhoz, hogy újabb bűncselekmény kapcsán merüljön fel a lehetősége annak, hogy Yasin is a részese lehetett. A Samhällsnytt beszámolója szerint tavaly áprilisban elraboltak egy fiatal rappert, az Einárként is ismert Nils Grönberget. Az emberrablásról készült képeken az elkövetők női fehérneműt, parókát és kutyapórázt adtak Einárra, az arcához pedig éles tárgyakat nyomtak.

Az információk szerint az elkövetők ellopták a rapper óráját is, valamint milliókat próbáltak meg kizsarolni tőle. Az is kiderült, hogy a férfit fegyverrel fenyegették meg, illetve a megfélemlítés részeként szexuális erőszakot követtek el ellene.

SVT hyllade gängkriminelle rapparen Yasin – nu häktad för kidnappning https://t.co/G9ToOJCU3H #svpol — Samnytt (@samhallsnytt) January 2, 2021

A bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült Yasin neve is, akit a rendőrség végül szilveszterkor tartóztatott le.

Yasinnak már korábban is volt köze fegyveres bűncselekményekhez, egy brutális kivégzés kapcsán is elővette már a rendőrség, de voltak drogos ügyletei és ittas vezetési ügye is.