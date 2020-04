Április 30-tól új, saját gyártású bűnügyi riportmagazinnal bővül a csatorna műsorkínálata. A Bűnös lelkek című sorozat megtörtént eseteket, hátborzongató bűnügyeket dolgoz fel. Olyanokat, amelyek hosszú ideje nem hagyják nyugodni a magyar társadalmat.

Miért gyilkoltak meg ártatlan apákat és anyákat az ország legkegyetlenebb bankrablói? Miben bízik egy sorozatgyilkos, aki évtizedek után szabadulhat a rácsok mögül? – teszik fel a kérdéseket a műsor készítői. Azonban a válaszokra még várnunk kell, hisz az első, ma este 21:00-kor adásba kerülő rész a Szita Bence gyilkosságról szól, arról, hogy vajon mit érez egy ember, aki élve eltemet egy tizenegy éves gyereket.

A Szita Bence gyilkosság az egyik legkegyetlenebb és legfelkavaróbb az ismert magyar bűnesetek történelmében. A mai napig kevesen vannak, akik ne ismernék Szita Bence nevét. Az őszi szünet első napján rejtélyes körülmények között eltűnt vagány kisfiú története élénken él sokak emlékezetében. Tudható, hogy utoljára mostohaanyjával látták a fiút, ahogy az is, hogy a nőt a rendőrség napokon keresztül faggatta, a kegyetlen gyerekgyilkosság indítéka sokáig rejtély maradt, mire összeállt a kép.

Az ötven perces műsorban a kisfiú rokonai mellett megszólal az azóta már elhunyt két gyilkos is, akik haláluk előtt épp a Bűnös lelkek készítőinek adták utolsó interjúikat. A műsorban nemcsak szakértők, de olyanok is megszólalnak, akik személyesen érintve voltak a tragédiában, így Szita Bence nagymamája és édesanyja is.

Bányai Viktor és Gál Petra

A Bűnös lelkek női műsorvezetője Gál Petra, aki nyolc éve dolgozik a Fókuszban szerkesztő-riporterként. Többször is forgatott érzékeny témákról, például a családon belüli erőszakról, azzal a céllal, hogy segítsen azoknak, akik erőszakos személlyel éltek egy háztartásban, de több riportja szólt bűncselekmények elkövetőiről is, így például háromszor készített interjút a skálás gyilkos néven elhíresült Bene Lászlóval.

A műsor célja, hogy a nézők a bűnesetek mögé lássanak, a szakértők egy-egy bűnöző személyiségét elemzik, amelyek különböző módokon segítik a nézőket abban, hogy felismerjék, milyen egy veszélyes személyiség, és hogyan védjék meg magukat, vagy lehet-e hinni egy sorozatgyilkosnak, amikor azt állítja, megváltozott.

A további részekben ugyancsak eddig soha nem látott exkluzív felvételeket láthatunk például Nagy László, a móri bankrablás elkövetőjének kihallgatásáról. A rekonstruált, színészek által eljátszott jelenetek mellett, amelyek a látottak megértését könnyítik, valóban bűnös lelkek adtak interjút, megtört családtagok, szemtanúk nyilatkoznak fájdalmukról, az átélt borzalmakról. Az általuk elmondottak alapján ismerhetjük meg az elmúlt évtizedek legbrutálisabb magyar bűnügyeit és azok elkövetőit. Az események időbeli követése, a helyszínek és a szereplők bemutatása által maguk a nézők is részesei lehetnek az oknyomozásnak. Kiderül, milyen okok húzódnak meg egy tragédia hátterében, és hogyan változtatnak meg örökre életeket. De arra is választ kaphatunk, hogy vehetjük észre, ha egy ember életében vagy egy családban valami nincs rendben, ha valakit veszély fenyeget, miért siklanak el fontos információk mellett rendőrök, miért telnek el évek, mire egy elkövetőt megtalálnak, bűncselekményeket felgöngyölítenek.

Az április 30-tól minden csütörtökönként 21:00 órakor jelentkező Bűnös lelkek rendezője Kondor Gyula.