Csúszik A Konyhafőnök új évada

A SorozatWiki szerint, a műsor új szezonját is őszre tartalékolhatják, aminek több oka is lehet: az összeomló reklámpiac miatt nem éri meg a legdrágább produkciók vetítése, másrészt ha a járvány elhúzódása miatt nem tudnak őszre műsorokat forgatni, szükség lesz további kész műsorokra is.

A 24.hu azt írja, hogy az oldal meg is kereste az RTL Klubot, amely válaszában megerősítette, hogy a csatorna tavaszi műsorstruktúrájának valóban nem része a műsor.