Csúsznak a GLAMOUR-napok, a szervezők nyáron szeretnék pótolni

Az országos GLAMOUR-napok szervezője, a Ringier Axel Springer Magyarország kiadóvállalat úgy döntött, hogy az április 16-19-re tervezett tavaszi GLAMOUR-napokat később tartja meg, akkor, amikor a járvány Magyarország teljes területén lecsengett már. A szervezők reményei szerint nyáron kerülhet sor a közkedvelt shoppingünnepre, amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé teszi majd.

Az áprilisi GLAMOUR magazin és a megszokott módon hozzácsomagolt kuponfüzet áprilisi dátummal elkészült és megjelenik jövő héten, azonban a kiadó kiegészítő felmatricázással egyértelművé teszi az olvasók és vásárlók számára, hogy a kedvezménykuponok beváltására csak később, várhatóan nyáron lesz lehetőség.

A szervezők hangsúlyozzák, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben most senkit nem szeretnének tömeges bevásárlásra, shoppingolásra buzdítani. Ellenkezőleg: kérik, hogy a GLAMOUR-napokat kedvelő minden vásárló óvja saját és környezete egészségét azzal, hogy a legszükségesebb fogyasztási cikkek beszerzésére korlátozza bevásárlásait a járvány idején.

"A tavaszra tervezett GLAMOUR-napok minden előkészületével készen álltunk kiadóvállalatként mi is, és kereskedő partnereink is felkészültek rá. Azonban a jelenlegi járványhelyzetben magától értetődő volt a döntés, hogy a közkedvelt bevásárlónapokat egy későbbi időpontra halasztjuk. Jövő héttől tehát ott lesz a GLAMOUR-olvasók kezében a kuponfüzet, amely megőrzi érvényességét addig, amíg nyugodt és egészséges körülmények között pótolható lesz Magyarország közkedvelt shoppingmaratonja. Most felelős viselkedésre buzdítunk minden vásárlót, az egészségünk megóvása az elsődleges" - jelentette be Kovács Tibor, a Ringier Axel Springer Magyarország ügyvezető igazgatója.