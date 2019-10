Derült égből (h)idegzuhany a Comedy Centralon

Október 25-én 21:00-kor a Comedy Club keretein belül debütál Szobácsi Gergő önálló estje a humorcsatormnán. Mivel a népszerű standupos az építőtől a vendéglátóiparig a honi munkaerőpiac számos különböző területén kipróbálta már magát, ezért Idegzuhany című produkciójában többek között élete és szakmai karrierje sorsfordító pillanatairól is mesél.

„Gergő, te vécépucolással fogod keresni a pénzt kábítószerre!” – jósolta alsós osztályfőnöke Szobácsinak, és a humorista szerint a drága jó pedagógus mindössze annyiban tévedett, hogy végül a standupot választotta. Többek között ez is kiderül a sokoldalú szakember legújabb önálló előadásából, az Idegzuhanyból. De azt is megtudhatjuk például, hogy kies hazánk az egymillió alkoholista országa, ám Gergő szerint ez még annak ellenére is kevés, hogy körülbelül huszonötezer az ő utcájában lakik.

Milyen nehéz mámoros állapotban, avagy teljes delíriumban fellépni? Hová tűnik a hóból a fehér, amikor elolvad? Mit láttak haláluk órájában az emberek azokban az időkben, amikor még nem voltak alagutak? Péntek este ezekre is választ kapunk Szobácsi Gergőtől, aki egy kiadós (h)idegzuhannyal várja a nézőket.