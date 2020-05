Díjat nyert a közmédia egyik műsora

„A zsűrizésben olyan szempontok játszottak szerepet, mint a 2019 évi teljesítmények, valamint a hazai e-sportra gyakorolt hatás, újszerűség, az e-sport elfogadásának, megértésének segítése, és az elektronikus sport tevékenység bemutatása” – kezdte Bíró Balázs, az Egymillióan a magyar esportért, vagyis az Esportmilla elnöke, a zsűri egyik tagja, aki arra is kitért, hogy mi alapján esett a választás a közmédia magazinjára: A KiberMa, újszerű, friss és naprakész. Folyamatos tájékoztatást nyújt szakértők bevonásával a gamer és e-sport eseményekről. Jelenleg a KiberMa az egyetlen országos lefedettségű televíziós műsor Magyarországon, ami az e-sporttal rendszeresen foglalkozik.

A magazinműsor 4-5 perces blokkjaiban találhatóak szórakoztató játék tesztek, e-sport rendezvények, ugyanúgy, mint fontos technológiai fejlesztések, például az orvostudomány, oktatás, kutatás területén, valamint akár a háziasszonyoknak is hasznos appokat, technológiai újításokat is bemutatnak. A KiberMa egyik megálmodója, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója, Medvegy Anikó, akihez szintén közel áll ez a világ:

„Nagyon örülünk ennek az elismerésnek! Engem személy szerint régóta, tizenéves korom óta érdekel a gamer világ, ahová egy magyar fejlesztésű játék az Imperium Galactica volt a belépőm, az okos háztartási gépek, appok, kütyük, ketyerék pedig bennem igazán lelkes felhasználóra találtak. Amikor kollégámmal, Szeleczky Ádámmal megálmodtuk a műsort, az is célunk volt, hogy bemutassuk a sokszínűségét ennek a világnak, hogy lehet a technikát jól használni, sőt, hogy mindenki tudja használni. Közszolgálati televízióként fontosnak tartottuk azt is, hogy olyan, mindenki számára ingyenesen elérhető tartalmat szolgáltassunk, amelyben van szülőknek, akár nagyszülőknek szóló edukáló rész is, illetve a gamer világ iránt érdeklődő gyerekeknek, fiataloknak is tudjunk újat mondani és naprakész, érdekes tartalommal szolgálni. Ez a díj nagyon jó visszajelzés, hogy jó úton járunk!”– fejtette ki Medvegy Anikó.

A kitüntetést tegnap este Cs. Nagy Endre, a magazinműsor rendező-szerkesztője vette át. A rangos díjért a közmédia magazinja mellett versenyben volt még az RTL+/RTL Most E-Mánia című műsora, valamint V4 Future Sports Magazin is.

A díjnyertes KiberMa következő részei csütörtök esténként 22.05-ös kezdéssel láthatók az M2 Petőfi TV-n, illetve a korábbi adások visszanézhetők a csatorna Youtube oldalán.