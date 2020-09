Dr. Sandra Lee: „Amikor főzök és elő kell készítenem a nyers húst, attól is irtózok, ha hozzá kell érnem″

A speciális karanténshow keretében kevesebb műtéti pattanás és zsírcsomó eltávolítást fogunk látni, de így is rendkívül izgalmas, személyes részleteket tudhatunk meg a Dr. Sandra Lee-hez forduló páciensekről. A műsor különféle embereket vonultat fel, akik abban bíznak, hogy Dr. Sandra Lee segítségével végre megváltozik az életük. A Doktornő a karantén alatt is folytatja a távorvoslást online rendelései keretében és tanácsokkal látja el szorongó pácienseit, akik a pandémia idején elhanyagolták egészségüket.

Októberben nálunk is látható lesz az új műsorod, amely során online rendelés keretében találkozol a pácienseiddel. Bőrgyógyászként, mennyire nehezíti meg az életedet a pandémia és a távorvoslás?

Mindannyiunk számára nagyon nehéz, kihívásokkal teli időszak a mostani. Orvosként mindig az az elsődleges célom, hogy segítsek a hozzám forduló pácienseknek problémájuk megoldásában. Nagy pozitívuma a kialakult helyzetnek, hogy volt lehetőségem elbeszélgetni a betegeimmel, meghallgatni és bíztatni őket, hogy meg fogjuk oldani a problémájukat. Nyilván nehéz úgy segíteni, hogy nem tudom megérinteni őket, de a közös megoldás keresése és a gyakorlati tanácsok ebben a nehéz helyzetben is megoldhatóak. A legnagyobb meglepetést az esetek okozták, nagyon komplex és komoly problémákkal fordultak hozzám vadidegen emberek. Rám bízzák magukat, bízva a segítségemben, ez sokat jelent számomra és nagyon megtisztelő.

Több millió ember követ téged a közösségi médiában. A saját YouTube csatornádat 6,7 millió, az Instagram oldaladat pedig 4 millió ember követi. Mit gondolsz, miért érdekli, és miért szeretik nézni a pattanások, zsírcsomók és egyéb bőrproblémák eltávolítását az emberek a közösségi médiában?

Vannak emberek, akik imádják az ilyen videókat és vannak, akik irtóznak tőle. Akik szeretik, azért nézik, mert megnyugtatja, jó érzéssel tölti el őket, hogy láthatják a pattanások szép és szakszerű eltávolítását. Vannak, akikből teljesen ellentétes reakciót váltanak ki az ilyen videók, nem tudják feldolgozni, amit látnak, vagy egyszerűen csak elriasztja őket a látvány. Amikor olyan tartalmakat néznek, ami valami oda nem illő eltávolításáról szólnak, majd a beavatkozásnak köszönhetően a dolgok visszatérnek a rendes kerékvágásba – az elégedettséggel tölti el őket. Emellett edukatív tartalom is, hiszen látják mi a különbség egy akné, egy pattanás, vagy éppen egy zsírcsomó között.

Mi ösztönzött arra, hogy dermatológus legyél? Már gyermekkorodban is orvos akartál lenni, vagy teljesen más karrierterveid voltak?

Azt hiszem, mondhatjuk azt, hogy erre születtem. Édesapám is bőrgyógyász, így már gyermekkoromban megismerkedtem ezzel a szakterülettel, és amint rájöttem, hogy ez az egyik leginkább versenyképes terület az orvostudományban, rögtön tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni. A bőrgyógyászat nagyon széles spektrummal rendelkezik, és minden igényemet kielégíti. Hiszen egy kicsit sebészet, kicsit diagnosztika és általános orvoslás is, úgy érzem nem is kívánhatnék többet. Szerencsés vagyok, mert a munkám a hivatásom és az a bizonyosság is megvan bennem, hogy alkalmas vagyok a feladatra.

A munkádban nagyon sok csúnya, sokszor undorító dolgot látsz. Előfordult már, hogy te is elborzadtál egy-egy eset láttán?

Természetesen igen. Most elárulok egy titkot. Amikor főzök és elő kell készítenem a nyers húst, attól is irtózok, ha hozzá kell érnem − nem tudom megfogni, csak kesztyűben. A munkában is mindig van rajtam kesztyű, maszk és így nem irtózom. Ez egy olyan feladat, amely számunkra, bőrgyógyászoknak már megszokottá vált, megtanultuk kezelni. Az emberek olyan bőrproblémákkal keresnek fel minket, amelyek miatt sok esetben feszélyezve érezhetik magukat, mert legtöbbször nem rejthetjük el mások elől ezeket a problémákat. Éppen ezért fontos, hogy ugyanolyan bánásmódban részesüljön mindenki, hogy véletlenül se éreztessük a másságot. Erre jó gyakorlat, ha közvetlenebb hangnemet használok a páciensekkel, olyan légkört teremtve, mintha csak egy családtagjukkal vagy barátjukkal beszélgetnének. Valamint figyelek arra, hogy soha ne viselkedjek úgy, mintha a bőrproblémájukat visszataszítónak vagy gusztustalannak tartanám.

A közösségi médiának, majd később a TLC-n futó műsoraidnak köszönhetően emberek milliói ismertek meg. Milyen előnyök és hátrányok származtak eddigi életed során az ismertségből?

Még a pandémia előtt sokszor előfordult, hogy gyerekek jöttek a rendelőmbe és arra kértek, hogy felvehessék, ahogy az egyik barátjuknak „boldog születésnapot kívánok", mert nagyon szereti a műsoromat és szeretnék ezzel meglepni őt. Vagy mikor olyan üzeneteket kapok gyerekektől, hogy amikor felnőnek ők szeretnének lenni a következő Dr. Pimple Popper. Ez nagyon furcsa, mert soha nem volt célom, hogy híres legyek. Rájönni arra, hogy ekkora hatással vagyok emberek életére nagy felelősség. Szerencsére nem nagyon találkozom bántó üzenetekkel.

Mit tartasz a legnagyobb teljesítményednek az életben?

A jelenlegi időszak engem és a családomat is megviseli. Napról napra azon vagyok, hogy tartsam magam, ne pizsamába rohangáljak fel alá vagy, hogy a mindennapi stresszt, a kis bosszúságaimat ne a szeretteimen vezessem le, és hogy motivált maradjak. Számomra a családom a legfontosabb, de a munkám, a pácienseim, a közösségi média felületeim megfelelő kezelése, a tévéműsor − ezek is nagyon fontosak számomra. A legnagyobb kihívást a munka és a magánélet közötti egyensúly megtalálása és megtartása jelenti a karanténidőszakban.

Tudnál adni néhány tippet az egészséges bőr eléréséhez?

Pontosan kell ismerni a saját bőrtípusunkat és mindezeknek megfelelően kiválasztani a termékeket. Fontos, hogy az a termék, amit a legjobb barátunk használ nem feltétlenül alkalmas a mi bőrünknek. Mindentől függetlenül napvédőt mindig használjunk. Vagy például a zsíros bőrtípus nyirkos időben nem igényel plusz hidratálást. Ezzel szemben a hideg időjárás a száraz bőrtől különösen elvonja a nedvességet, tehát erőteljesebb hidratálás szükséges ilyen kombináció esetén. Továbbá tartsuk szem előtt, hogy a vízbázisú testápolók jóval kevésbé hidratálnak, mint az olajos krémek.

Végezetül, mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy a vírus és a lezárások okán mi az, ami a legjobban hiányzik neked és milyen pozitív változást hozott az életedbe ez az időszak?

A munkámban a közvetlen kapcsolat hiányzik a legjobban a betegekkel. Hiszen a karantén idején is dolgoztam és nem csak online rendeltem, de ez mégsem olyan, mint a vírus előtt volt. Természetesen minden óvintézkedést szigorúan betartunk, maszkot, ha szükséges védőplexit viselünk, hogy senki ne legyen beteg. Nagyon hiányzik a közvetlen kommunikáció, most csak a szempárokat látom és a páciensek is, ez nehezebbé teszi a munkánkat, de a legfontosabb, hogy minél hamarabb túllegyünk ezen az időszakon.

Sok pozitív hozadéka is van a járványnak. A gyerekeim a pandémia miatt otthonról tanulnak, ami sok nehézséggel jár ugyan, de én nagyon örülök neki. Repül az idő, ők tanulnak, mi dolgozunk és nagyon keveset vagyunk ténylegesen együtt. Lassan főiskolára, egyetemre mennek, elköltöznek. Tudom, ez az élet rendje és jól is van ez így, de nagyon örülök, hogy az elmúlt hónapokban sok időt tudtunk együtt tölteni.