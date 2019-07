Egészséghősöket keres a HáziPatika.com

Ismét keresi az ország Egészséghőseit a HáziPatika.com. Az olvasók öt kategóriában (orvos, egészségügyi szakember, influencer, híresség, projekt) nevezhetik mindazokat a személyeket, akiket érdemesnek tartanak a megtisztelő címre. A július 1-jétől meghirdetett pályázaton közönségdíjakat és szakmai elismeréseket is kiosztanak, utóbbiakat természetesen a szakmai zsűri döntése alapján.

A kampányt két éve indította útjára az egészségportál, hogy felhívja a figyelmet az egészségügyért, illetve az emberek életmódjáért dolgozók áldozatos munkájára. A kezdeményezés nyomán olyan orvosokat, pácienseket, civil szószólókat és innovatív megoldásokon dolgozó szakembereket is megismerhetett a nagyközönség, akik bár megérdemelnék, mégis ritkán kerülnek az újságok címlapjaira.

„A tavalyi pályázat alkalmával újfent szembesültünk azzal, hogy rengeteg névtelen hős él közöttünk. Akkor többek között ráláthattunk arra, hogyan is dolgozik az egészséges életmód népszerűsítésén egy futónagykövet, a genetikai vizsgálatok fontosságáért kampányoló édesanya, vagy hogyan próbál segíteni a cukorbetegséggel küzdőkön az Erős Antónia által alapított Egy Csepp Alapítvány. Büszkék vagyunk arra, hogy sokan jelentkeztek, másokat jelöltek és szavaztak valamely pályázóra. Ezt a munkát akarjuk idén is folytatni, és megmutatni azokat a hősöket, akik eddig a háttérben maradtak” – nyilatkozta Kulcsár Hajnal, a kampányt indító HáziPatika.com főszerkesztője. „Idén is bárkit jelölhetünk, akiről tudjuk, hogy munkája mellett az is nagyon fontos számára, hogy a saját vagy a környezete életét jobbá tegye, segítséget nyújtson a betegségekkel küzdőknek, vagy az egészséges életmódot népszerűsítse.”