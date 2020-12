Egy álhírgyár és egy álhírmagyarázó leleplezése

Az Origo cikkét, amely Egy álhírgyár és álhírmagyarázója címmel jelent meg, változtatás nélkül közöljük.

Atomenergetikai szakértőként megdöbbenve olvastam a Hírklikk nevű oldalon a Holoda Attila egykori energetikáért felelős helyettes államtitkárral készült interjút. Különös beszélgetés ez az MSZP Szabad Sajtó Alapítványának idei kitüntetettje, Kardos Ernő, és az „összellenzéki" energia-szakértő között. A megjelent cikk ugyanis valós elemeket csak nyomokban tartalmaz.

A „hírmagyarázat" a portáltól megszokott álhírcunamival indul. Rögtön két atomerőműben, a Belorusz Atomerőműben, illetve a Leningrádi Atomerőműben történt állítólagos robbanással riogatja az olvasót, aminek éppannyira nincs köze a valósághoz, mint annak, hogy Finnország le akarná állítani a Paks II. Atomerőműhöz hasonló Hanhikivi Atomerőmű építését. Erről csak a Hírklikk klikkvadász interjújából értesülhet az olvasó, semmi ilyen nem történt.

A facebook "természetesen" nem törölte a hamis információt terjesztő bejegyzést.

A valóság ezzel szemben az, hogy a napokban a finn Olkiluoto-2 atomerőművi egység esetében valóban volt üzemzavar, ugyanakkor az esemény a hétfokozatú Nemzetközi Nukleáris és Radiológiai Esemény Skálán (INES) a legalacsonyabb, 0 besorolást kapta. Azt csak halkan jegyzem meg, hogy – a jelenlegi és jövőbeli paksi blokkoktól eltérően – még csak nem is nyomott vizes, hanem úgynevezett forralóvizes. Ráadásul ez a finn atomerőmű (kivételesen) nem orosz technológiával épült – a VVER-440-es reaktorok 350 km-re keletre Loviisaban üzemelnek, az új orosz technológiájú blokk pedig Olkiluotótól 450 km-re északra épül. A Hanhkivi-projekt keretében egyébként már megkezdődött a munkagödör kialakítása, a munkavégzés folyamatos (https://www.fennovoima.fi/en/hanhikivi-1/about-the-project). Mivel az interjú során a szereplők „megdöbbenéssel taglalják", hogy a paksi telephelyen idő előtt kezdődhetnek meg a földmunkák, érdemes azt is tisztázni, hogy Magyarország pontosan - a finn gyakorlatot is alapul véve – tavasszal kapta meg az Európai Bizottság jóváhagyását, amelynek értelmében a létesítési engedély megszerzése előtt megkezdheti a paksi telephelyen a résfalazást és a talajszilárdítást.)

Nyilván a szerző, illetve szakértője tájékozódhatott volna akár hiteles forrásból is. Az írástudóknak ez a felelőssége. Ezt szolgálja – többek között – az Országos Atomenergia Hivatal honlapja. Kézenfekvő megoldásnak tűnik. Csakhogy ezen a ponton a „szerzőpáros" előtt valószínűleg egy több ismeretlenes egyenlet tornyosult... Mi lehet a hazai nukleáris hatóság hivatalos elnevezése?! Az OAH minek lehet a rövidítése?! Még azt a minimális erőfeszítést sem tették meg, hogy legalább ennek utánanézzenek. Rutinból írtak valamit, ami épp az eszükbe jutott - „Magyar Atomenergia Ügynökség". Ez érződik az egész HírKlikk-interjún.

Ezek után azon már meg sem lepődünk, hogy a „kritika tárgyát" képző VVER-1200-as blokktípust egyszer sem sikerül helyesen megnevezniük – ilyeneket olvashatunk: VVFR-120, VVR-1200 (sic!). Elvégre zsebükben lapul a bölcsek köve... A meg nem történt belorusz „robbanásnak" is a mélyére ásnak: „...nem a generátor részénél történt a baleset, ahol a beindult nukleáris folyamat szabadult el, hanem a próbaüzem alatt lévő kiszolgáló egységek sérültek meg". A fentiek értelmezésében nem tudok sajnos a segítségükre lenni. Olyan atomerőművel, ahol a generátorban zajlik a láncreakció, még nem találkoztam. (A generátor ugyanis – leegyszerűsítve – az atomerőmű dinamója.) Közben a valóságban mindössze annyi történt, hogy a hálózatra kapcsolás után elromlott négy mérőtranszformátor, amit pár nap alatt kicseréltek, és azóta is zavartalan a próbaüzem.

A „szerzőpáros" arról is vizionál, hogy „félkész" atomerőműveket indítanak el a világban, miközben ez a folyamat egy rendkívül szigorú, az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által ellenőrzött protokoll szerint zajlik.

A fentiek alapján nyilván a „minőségi álújságírás" díjra is pályázó szerzőt nem tudja elbizonytalanítani a „szakértő" („a jelenlegi paksi a magyar szakemberek munkájával a világ legbiztonságosabb erőműve lett"; (Orbánék) „a biztonsági előírásokat fontosabbnak tartják, mint a határidőket"; „a beruházást irányító szakemberek megfontoltak"), igaz, nem is nagyon akarja – minden alapot nélkülözve ismételgetik: a Paksra tervezett atomerőművek felrobbantak, a finn (társ)projekt leállt.

AZ ÍRÁS RENDKÍVÜL KÍNOS. AZ ÁLHÍRGYÁR ÉS ÁLHÍRMAGYARÁZÓIK AZONBAN ÍGY MŰKÖDNEK. LELKÜK RAJTA.

Hárfás Zsolt

atomenergetikai szakértő

az atombiztos.blogstar.hu oldal szerzője