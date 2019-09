Nagyszabású nyereményjáték vette kezdetét a 95.8 Sláger FM-en. A hallgatók ezúttal konyhai berendezéseket nyerhetnek, a multifunkciós beépíthető sütőtől kezdve, egészen a mosogatógépig vagy a beépíthető hűtőszekrényig. A nyereményjátékban való részvételhez mindössze egy SMS-t kell elküldeni az 'A konyhában is a Sláger FM-et hallgatom!' szlogennel. Ezt követően, ha megcsörren a telefon nincs más dolguk, mint 10 másodpercen belül felvenni azt és kimondani a szlogent.

A megnyerhető konyhai berendezések köre tovább bővül, amennyiben a hallgató nem veszi fel a telefonját vagy nem a 'A konyhában is a Sláger FM-et hallgatom!' mondattal szól bele a készülékbe. Így akár - tanácsadással egybekötött - személyre szabott konyhai, beépíthető gépekkel is gazdagabbak lehetnek a játékosok. A nyeremény egészen addig halmozódhat, amíg a következő hallgató – betartva a játék feltételeit – el nem viszi azt.

A Sláger Reggelben is a konyháé lesz a főszerep, ahol minden nap Vidra Péter séffel közösen készítik el kedvenc reggeli ételeik a műsorvezetők. Elsőként Pordán Petra foglalta el a rádió konyháját. „A múlt héten megígértem, hogy egy hétig én készítem a kollégáknak a reggelit. Ehhez kaptunk egy kis segítséget Vidra Péter séf személyében, így vele közösen készítjük el a műsorvezetők kedvenc reggelijét. Ez nekem a bundás kenyér, míg Bárdosi Sanyi egy angol reggelit készít majd. Hallgatóink most a reggeliről készült szelfikkel is nyerhetnek. Egy hétig minden a konyha körül forog a 95.8 Sláger FM-en" – mondta a műsorvezető, Pordán Petra.