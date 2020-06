Ember okozta krízishelyzet a műanyagszennyezés

A Műanyag története című dokumentumfilmben szakértőkkel és aktivistákkal készült interjúkból tudhatjuk meg, hogy milyen a műanyagszennyezés frontvonalában harcolni. A készítők felfedik a nézők számára azokat a borzalmas következményeket, amelyeket az ökoszisztémákat elöntő műanyag mérgező hatása gyakorol a közösségekre, illetve bemutatják a globális mozgalmat, amely ennek megfékezéséért alakult. Lenyűgöző eredeti animációkkal, az 1930-as évekből származó archív felvételekkel és első kézből elmesélt esetekből láthatjuk a vészhelyzetet, ahogy a dokumentumfilm feltár előttünk egy komplex problémát, amely hatása a bolygóra és annak lakóira egyre csak fokozódik.

„A Műanyag története című filmben kiemelt kérdések rávilágítanak arra, hogy a helyben meghozott döntéseknek is globális hatásaik lehetnek” – nyilatkozta Nancy Daniels, a Discovery Channel vezető márkamenedzsere majd hozzátette: „Megtiszteltetés számunkra, hogy mi lehetünk azok, akik hangsúlyt helyeznek ezekre a kérdésekre, amelyeknek köszönhetően tisztább és egészségesebb életet élhetünk a Földön.”

A film nem egy újkeletű problémával néz szembe, hiszen már 15 évvel ezelőtt is felfigyeltek a műanyag szennyező hatásaira. A felvételek bemutatják azt, hogy egy embercsoport tevékenységei nem csak a saját világukra, hanem a föld másik oldalán élők világára is hatással vannak. Ahogy Shibu K. Nahir aktivista is mondta: „Nézd meg a Földet, ez egy vízi világ… Szóval, ha elképzeled, hogy egy vízzel teli burokban élünk, rájössz, hogy amit te itt most teszel, az hatni fog minden egyes életformára a világon. Akár Európában, Amerikában vagy Afrikában legyünk is, elengedhetetlen, hogy megértsük ezt a mentalitást és határokon átívelve, közösen tegyünk ellene valamit.”

A Műanyag története című dokumentumfilmet a The Story Of Stuff Project hozta létre a React To Film-mel együttműködésben; eredeti zenéjét Mike McCready (Pearl Jam) és Cody Westheimer szerezte; rendezte: Deia Schlosberg; producer: Kyle Cadotte, Megan Ponder és Stiv Wilson; társ-vezetőproducer: Dianna Cohen, Jackson Browne és Seven McDonald; vezetőproducer: Stiv Wilson, Coraline Charriol-Paul & Dennis Paul és Michael O’Heaney.

A műsort június 7-én 20:00 órakor láthatják a nézők a Discovery műsorán!