November 5-én, Budapesten került megrendezésre a Big Picture – 2020 konferencia, a hazai televíziós iparág legnagyobb éves seregszemléjét, ahol televíziós társaságok és sales house-ok mutatták be, milyen változásokkal készülnek a 2020-as idényre.

A november 5-én megrendezett Big Picture - 2020 konferencián mindenki ott volt, aki számít. A színpadon egymást váltották a tévétársaságok és a sales house-ok, ezzel nem csak a hirdetők kíváncsiságát elégítve ki, hanem teljes képet festve a hazai televíziós piacról, és arról, milyen újdonságok várhatóak a képernyőn 2020-ban.

A házigazda Magyar Műsorszolgáltatók Elektronikus Egyesülete (MEME) elnöke, Kovács Krisztián egy általános piac- és trendismertető előadással nyitotta meg az eseményt, melyben kitért arra, hogy szignifikáns különbségek vannak a hirdetők és az ügynökségek véleményei között, ami a televíziós és az online hirdetéseket illeti. A hirdetők kevésbé érzik erősnek és olcsónak a TV-t, mint az ügynökségek. Ennek ellenére a televízió továbbra is vezető a reach és a megtérülés tekintetében. 2020-ra nagyjából 7 százalékos növekedésre számítanak, ami egybecseng a globális előrejelzésekkel; a Global Advertising Trends jelentése alapján ez körülbelül 6 százalékra tehető.

Ezután a televíziós társaságoké lett a színpad. Szabó Péter a Média Vivantis terjesztési és értékesítési igazgatója nyitotta a prezentációk sorát. A Life TV október 14-i megújulása apropóján beszélt a 2020-as terveikről. A Life TV számos saját gyártású, első sorban női tartalommal jelentkezik. Szulák Andrea vezetésével kerül képernyőre a Nyugi! Köztünk marad... című beszélgetős és játék show, majd OldsCool címmel ad életvezetési tanácsokat három idősebb díva, Esztergályos Cecília, Karda Bea és Bay Éva. A Hello Hollywood exkluzív interjúkat kínál hollywoodi sztárokkal Návai Anikó tolmácsolásában. A lélek titkairól beszélget Peller Mariann a Lélekközösség című műsorban, míg alternatív lélekgyógyászattal foglalkozik majd a Spirit című adás. Hétköznapi emberek nem mindennapi életét hozza el a képernyőre a Hétköznapi hősök. Gasztró vonalon is erősít a csatorna még több műsorral. Míg a Backstage című saját gyártású sorozat a zeneipar háttértörténéseivel ismerteti meg a nézőt. A Life Utazás személyes úti összefoglalókat mutat majd be a világ számos pontjáról. A vásárolt tartalmak között olyan sorozatok szerepelnek, mint az Elizabeth, a Fekete özvegyek, vagy Dynamo, az illuzionista. A csajosabb témák kedvelőinek kedvez az Újra szexi leszek, a Modell leszek vagy a Szerelem a tengeren. A csatorna online is erősödést tervez, és a Facebook jelenlétük is egyre jelentősebb. Emellett bemutatásra került a Média Vivantis portfóliójának másik tagja, az Ozone TV új logója is.

Ezután a TV2 Média Csoport képviseletében Fischer Gábor programigazgató beszélt a kábelportfólió eredményeiről. Elmondta: a csatornáik igyekeznek minden nézői igényt kielégíteni. Az új tervek tekintetében nemsoká indul a Mintaapák, amely egy argentin sorozat lokalizált, saját gyártású változata. Ettől sokat vár a csatorna. Szintén november 11-től indul Majka új game show-ja a Nyomd a gombot, Tesó! is. A játékot maga a műsorvezető fejlesztette. Ördög Nóra és Stohl András közös doku-realityje, az Újratervezés szintén idén ősszel kezdődik. A műsorvezetők hétköznapi családok otthonát és életét alakítják át. Egy másik játékkal is készül a TV2. A Catch! Úgyis utolérlek! lényegében egy felturbózott fogócska extrém körülmények között. A műsorvezető Ördög Nóra lesz. Folytatódik az Exathlon is még különlegesebb pályákkal, még egzotikusabb helyszínen. Visszatér jövőre a Sztárban sztár leszek, és folytatódik a Bezár a bazár! című vetélkedő is. A Fuss, család, fuss! viszont sajnos nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, ezért ebből nem érkezik folytatás.

A Discovery Networks életében a legnagyobb újdonságok az Eurosport tekintetében érkeznek. A csatorna erősíti az online jelenlétet. Az Eurosport Player oldalon a néző maga választhatja ki, melyik sporteseményeket szeretné nézni. Elindult a honlap is, az eurosport.hosszabbitas.hu. 2020-ban a Grand Slam-tornák mellett jön a csatornán további 41 ATP torna is. A kerékpáros versenyek is visszatérnek jövőre, hiszen a Giro d'Italia 2020-ban Magyarországról indul. A WTCL során jövőre is látható lesz Michelisz Norbert összes futama, és a 2020-as tokiói olimpia közvetítési joga is a csatornacsoportnál van. A Discovery új magyar gyártású műsorral jelentkezik. A Hogyan készült? mintájára Gyetvány Csaba műsorvezetésével követhetjük nyomon, hogyan készülnek egyes magyar termékek a Made in-ben. A csatorna az új műsor exportálására is készül, így könnyen lehet, hogy az nemsoká külföldön is látható lesz.

Szabó Balázs a SONY Pictures Television Networks CE-től elmondta, hogy a SONY az állandóságot igyekszik képviselni. A Viasat 3 csatorna műsorában megmarad az Észbontók, az Ide süss!, és a Feleségek luxuskivitelben. A Viasat 6 és a Sony Max is hoz saját gyártású sorozatokat. A SONY Pictures saját gyártású filmjei is műsorra fognak kerülni, de nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi vásárolt tartalmakra is. Visszatérnek olyan meghatározó műsorok, mint az Az újonc, a New Amsterdam, vagy a Los Angeles legjobbjai. Jönnek új országos premierek is, és igyekeznek képernyőre hozni olyan népszerű film frenchise-okat, mint amilyenek a Marvel-filmek.

MTVA-tól Galavics András főtanácsadó elmondta, hogy az MTVA csatornacsoport idén is megőrizte harmadik helyét. A nézőközönség tekintetében az idősebbek nagyobb számban képviseltetik magukat, és a csatornacsoport előnyei közé tartozik, hogy alacsony a reklámzaj. Az M4 Sport évek óta első. A top műsorok között ott van például a Forma 1. Sokan követik a Magyar labdarúgó-bajnokságot is. Az M4 Sporttal kapcsolatban Székely Dávid csatornaigazgató elmondta, hogy jövőre jön az olimpia mellett a labdarúgó-EB is. A csatorna célja, hogy a lehető legtöbb sportot megismertesse az emberekkel, és minél több emberhez jusson el minőségi közvetítés. 2022-ig meghosszabbították idén a Forma 1 közvetítési jogát. A magyar kézilabda-bajnokságok és a kézilabda-VB közvetítésének a joga is az M4 Sporté. Januárban érkezik a vízilabda-VB, a rövidpályás gyorskori-EB, indul a Bajnokok Ligája. 2020-ban 22 Forma 1-es futamra lehet számítani, és Magyarországról indul a Giro, amit szintén közvetítenek. Lesz úszó-EB is, június-júliusban kezdődik a labdarugó-EB, és az olimpia is. A csatorna adja a Nemzetek Ligája és a paralimpiai játékok közvetítéseit is. A labdarúgó-EB alatt rengeteg háttérműsorra és kiterjedt online jelenlétre is számítani lehet, akárcsak a nyári olimpia idején. M4 Sport lejátszón keresztül meg lehet majd nézni azokat a meccseket is, amelyek nem kerülnek adásba.

A Digital Media&Communications-től Nick Doff igazgatósági tag beszélt a saját csatornáikról, melyek dizájnváltáson mentek át. A külalak így letisztultabb, modernebb lett, és a csatornák saját, jellemző színeket kaptak. A TV 4 a családi csatornájuk, ahol újra fut a Tökéletes feleségek és a Grey anatómiája, 2020-ban pedig jön a Galileo, a Tetthely, a Murdoch nyomozó rejtélyei, a Blood & Treasure és a The Affair. A Story 4-en visszatér a képernyőre Endrei Judit, valamint 2020-tól jönnek az orvosos szappanoperák a Circle of Life és a The Young Doctors. A Film 4 francia klasszikus komédiákkal erősít, míg a Galaxy 4-en jönnek a Vera, a Schnell ermittelt és a Kisvárosi gyilkosságok című krimisorozatok.

Karin Haijink a Viasat World képviseletében első sorban a Viasat History újdonságairól adott számot, amely csatorna decembertől még több háztartásban lesz elérhető. Elmondta: szemben a versenytársakkal a Viasat History tisztán a történelemről szól, és fókuszál az európai közönségre. A következő hónapokban érkezik a Titanic: történetek a mélyből, majd A Berlini fal felemelkedése és bukása. Izgalmas új sorozatnak ígérkezik a Lost treasures of Central and South America, és érkezik még az örökzöld tartalmak közül a Pompei Rising, mely a katasztrófa sújtotta római város egy olyan részére kalauzolja a nézőket, ahol azelőtt nem járhattak.

Az A+E Network a History Channel újdonságairól mesélt. A csatorna filozófiája, hogy élettelien igyekszik bemutatni a történelmet. Új évaddal érkezik a Tűzben edzett és az Ősi idegenek. Még idén novemberben jön David Hasselhoffal a Battle of the 80s Supercars. Decemberben a szablya történetéről érkezik egy új sorozat. Helyi partnerekkel pedig rendszeresen készülnek alkalmi rövid filmek, úgynevezett shortformok is, amelyeket rendszerint lokalizálnak, ilyen volt például idén a Húsvéti rövidfilmjük.

Az AMC Networks International vezetője, Málnay B. Levente arról beszélt, hogy egy éve adták át az új stúdióikat, és most igyekeznek megtölteni minél több saját gyártású műsorral. Az eredetileg lakberendezési csatornának indult Spektrum Home mára átalakult életmód csatornává, és megnégyszerezte a nézettségét. Olyan népszerű sorozatok folytatódnak rajta jövőre is, mint a Nő komment, és a D.Tóth Kriszta nevével fémjelzett Elviszlek magammal. A Spektrumon is fontosak lesznek a saját gyártású produkciók. Tavaly jól futott a Tabukról tabuk nélkül, amely új évaddal érkezik. A TV Paprika megszokott sorozatai maradnak, és jelentkezik az Adventi kalendárium című műsor mind a csatornán, mind online, de ezen kívül is érkeznek még saját gyártású tartalmak, amelyekben a gasztrócelebek java szerephez jut. A Sport 1 és Sport 2 csatornákon továbbra is látható lesz a Ferencváros minden mérkőzése, valamint a Bundesliga meccsei. Elindul magyarul is a Jim Jam csatorna, mely a 2-5 éves célcsoportot célozza be. Márciustól pedig megkezdődik a reklámértékesítés is ezen a csatornán. Az AMC-n folytatódik a Fear the Walking Dead, jön a Preacher 4. évada, a Nus4a2 következő részei, jön a Terror 3. évada is, de a tartalma egyelőre még titok. Jövőre a Visionaries sorozatban érkezik a Hop Hop világa, és az 5. évadhoz ér a Breaking Bad spin-offja, a Better Call Saul. Az AMC célja, hogy megbízható, kiszámítható partnere legyen a hirdetőknek, ezt bizonyítja az is, hogy Málnay B. Levente szerint a csatornacsoport évről évre apró lépésekkel, de folyamatosan növekszik.

A Viacom International Hungary képviseletében Harsányi Gábor kiemelte, hogy a cég a harmadik legnagyobb portfólió, és a gyerekportfóliója idén 20%-kal nőtt. Új csatornaként létrejött a Nicktoons is. A Comedy Central mellé indítottak egy új Comedy csatornát is. A Comedy portfólióban futnak például a Magyarország szereplek, a Comedy Club, a Susogós mackók, a Tömény történelem és a Mélynyomó című saját gyártású műsorok is. A Viacom esetében az egyik legfontosab hír a CBS-szel való egyesülés, ami valószínűleg még idén bekövetkezik. Ezzel óriási gyártási kapacitás jön létre, hiszen a CBS az amerikai piacon piacvezető portfólió. A Paramount mellé elérhető jó ideje a nonlineáris Paramount+ szolgáltatás, emellé most jön most majd a CBS All Access is.

Az RTL Magyarországtól Kolosi Péter vezérigazgató-helyettes és programigazgató mutatta be a 2020-as terveket. Ami a digitális platformokat illeti, a karácsonyi időszakban az összes heti sorozat nézhető lesz az RTL Most+-on. Itt kerül bemutatásra a Négy esküvő és egy temetés, valamint az első három része a Bátrak földjének. A digitális platformra készült a saját gyártású, No filter című sorozat is. Az év elején átkerült az Éjjel-Nappal Budapest az RTLII-re, ami stabilizálta a nézettséget. Idéntől a Showder Klub is teljesen RTLII branddé válik. Az így felszabadult programidőben jelenhettek meg az RTL Klubon az új saját gyártású műsorok. Tavasszal elindul a Cápák között új évada, illetve készül a Bűnös lelkek című bűnügyi műsor az elmúlt évtizedek legbrutálisabb magyar bűnügyeiből. Marad a Drága Örökösök, és indul a Konyhafőnök VIP, valamint jövőre is lesz X-Faktor. 2020-ban indul az első magyar Álarcos énekes is, amelyben jelmezbe öltözött énekesek valódi kilétét kell megtippelni. A csatorna folytatja a saját gyártású és írású tartalmak készítését is. A Bátrak földje egy kosztümös sorozat, mely a kiegyezés idején játszódik. Scherer Péter főszereplésével érkezik az Apatigris, melyben egy elvált apukához hirtelen visszaköltöznek felnőtt lányai. Végül a Mellékhatás című krimi-dráma a béranyaság témakörét járja körül sok akcióval.

A tévétársaságok után a sales house-oké volt a terep. Előbb az Atmedia, majd az R-time adta elő a jövőbeni terveit. Az Atmedia reklámzaja csökkent, ugyanakkot nőtt az általános reklámblokkszám és a -blokkhossz. Karácsony László stratégiai és marketingigazgató szerint ez a növekedés lassan tarthatatlanná válik. Eközben a tévéreklámok hatása még mindig megelőzi az online reklámok hatását. Kosaras Klaudia kereskedelmi igazgató a cég portfólióját elemezve elmondta, 2019-ben megszűnt az M3 és a DokuTV értékesítése, az Echo TV pedig beolvadt az Hír TV-be. Márciusban az ATV mellé érkezett az ATV Spirit, és a TV2 bővülésével a képviseletbe került a Moziverzum és Jocky TV is. Október 1-től két új csatorna indult, a Viasat History és a D1. Az év végén elköszönnek a SONY és a Turner csatornacsoportoktól. 2020-ban folyamatosan érkeznek majd a portfolióba a Viasat csatornák, jön az Explorer, a Nature és az Epic Drama. Valamint megkezdődik február 1-től az Eurosport értékesítése is. Ez összesen 43 csatornát jelent. A televízió mellett az online is nő, mivel több tévés partnernél megjelenik online tartalom. Idén bevezetésre kerültek az outstream megoldások, melyek szöveges környezetben elhelyezett videós tartalmakat jelentenek, valamint elindult az együttműködés a FitRadióval is. A kereskedelmi modell 2020-ban nem változik. A sporteseményekre való tekintettel létrehozásra kerülnek foci, illetve olimpiai csomagokat. 2020-ban az új kereskedelmi politika részeként megváltoznak a szezonindexek, elérhető lesz a 18+ vásárlási célcsoport az AtMax és az AtAdults csomagra vonatkozóan, valamint folytatódik az árszintnövelés.

Az R-time ügyvezetője, Dudás Gergely pedig elmondta, idén sajnos nem minden ment simán. Bár a kereslet a ratingek iránt növekszik, a reklámidő nem végtelen, szinte minden csatorna a maximális reklámidejével üzemel, ezért kicsi a mozgástér. Ahhoz, hogy kiszámíthatóbb legyen a kampányok teljesítése, elkerülhetetlen az áremelés. 2020-tól két új partner is csatlakozik a sales house-hoz, a Warner Media és a Sony portfólió csatornái. A csomagok megerősítésre kerülnek, bekerülnek az újonnan érkező csatornák is. Finomításra kerülnek a célcsoportok, összevonják a 15-24 és a 18-29-es kategóriát, mert így nagyobb az esetszám, és megbízhatóbban becsülhető meg a kampányok teljesítése. Jön még két általános célcsoport, a 15-59 és a 25-59 is. Tovább fejlesztik a targetálást, valamint az R-time is módosít a szezonálisindexeken, melynek átlagos hatása 9 százalék lesz.

A konferenciát egy kerekasztal beszélgetés zárta az Atmedia ügyvezetőjével, Guttengéber Csabával és az R-time ügyvezetőjével, Dudás Gergellyel, mely során körüljárták a reklámpiac jelenlegi helyzetét, és az áremelés szükségességét és körülményeit.