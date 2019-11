Ezért zár be a magyar Playboy

A Marquard Media Magyarország tegnap jelentette be, hogy 2020 januárjától új tematikus fókuszok határozzák meg tartalomgyártási stratégiáját, közülük az egyik a modern család & egészség témakörök. A kiadó az elmúlt években létrehozott saját márkái építésére koncentrál, mint az ÉVA, a Gyereklélek, a Famiily.hu és az APA. Az élet számos területén egyensúlyozó nőket, a kiegyensúlyozott gyerekeket nevelni akaró szülőket, az apaságot a maga teljességében megélni vágyó férfiakat egyaránt megszólítja a portfólió.

A kiadó az APA márka erőteljes építésével 2020-tól Bus Istvánt bízta meg, aki a Playboy korábbi főszerkesztőjeként, nagy nevű női lapok szerzőjeként és gyakorló apaként garancia arra, hogy a magazin megőrzi a gondolkodásra késztető, a szabadságot és a felelősséget hangsúlyozó elveket és a világszínvonalú minőséget.

„Amióta James Bond sírva fakadt a mozivásznon, tudhatjuk, hogy a férfi szerepek és identitás alapvetően átalakult. Egy férfiről már nemcsak a karrierje, az autója, az órája vagy épp a telefonja ad képet, de az is, hogy milyen társ, milyen apa, hogy érzékeny-e a társadalmi ügyek iránt, és ha kell, hajlandó-e kiállni a gyengébbekért. A férfiak is aktív szereplőkké válnak a család mindennapi életében, hiszen részt akarnak venni a gyermekeik nevelésében, sőt ki nem hagynák ezt a kalandot. Mi a jövőben rájuk koncentrálunk, emiatt az új és határozott fókusz miatt engedtük el a kiadó egyéb, férfiaknak szóló márkáit, mint a Playboy és a Men’s Health” – mondja Bus István, az APA új főszerkesztője.

„Kiadónk számos férfimagazin-márkát gondozott több mint 25 éves fennállása során, minta CKM, a Playboy, az Exclusive és a Men’s Health, ami szakértői tapasztalatokkal vértezett fel bennünket a kihívást jelentő férfi célcsoportok megszólításában. Az elmúlt időszakot a férfi lifestyle magazinok szegmensének beszűkülése és a 21. századi férfikép jelentős megváltozása egyszerre határozták meg. A Playboy mindig is ikonikus márka marad számunkra, hálával és tisztelettel gondolunk rá, azonban az újonnan meghatározott fókuszainkat tekintve és az általunk megszólítani kívánt fogyasztói körnek célozva, már nem releváns. A korábban is említett társadalmi szerepváltozások, a valódibb egyenlőségre való törekvés férfi és nő között, új lehetőségeket és feladatokat teremtettek, ezeknek kívánunk vezető szakértőjévé válni. Formálói, alakítói szeretnénk maradni a modern családi életnek, amelyben a család minden tagja egyenrangú, akár gyermek, akár nő, akár férfi.Minden családtag számára segítséget nyújtunk az élet bármely területén felmerülő kérdésekben, úgy, ott és akkor, amikor a kérdés felmerül. Ezért is fontos, hogy a saját márkáink keretrendszere teljes szabadságot biztosít nekünk abban, hogy mindig és mindenben a fogyasztók valós, aktuális igényeire reagáljunk” – nyilatkozza Óhidi Zsuzsanna, a Marquard Media ügyvezető igazgatója.

Az APA magazin 2020-tól megnövelt periodicitással, évente 6 alkalommal jelenik meg, és a nagy sikerű Év Apája választás mellett saját gyártású videós tartalmakkal, podcastokkal, gyermekeknek szóló különkiadványokkal lép piacra.