Feel-good filmekkel és sorozatokkel készül az HBO GO

Ha már kicsit nehezen viseled a négy fal közé zártságot, ajánljunk néhány filmet és sorozatot, amik kiszakítanak az egyhangúságból. Legyen szó a 90-es évek klasszikus brit vígjátékáról, ami mit sem veszített bájából az eltelt évek alatt (Négy esküvő és egy temetés) vagy egyedi látásmódú szerzői filmes alkotásáról (A Grand Budapest Hotel), esetleg olyan megkerülhetetlen, ikonikus szériáról, mint A Hivatal, ha az alábbi, az HBO GO-n elérhető filmek és sorozatok közül választasz esti programot, a jókedv és a komfortérzet garantált.

A család kicsi kincse (Little Miss Sunshine)

Ki sem kell ahhoz mozdulnod, hogy kalandos utat járj be: csak kattints A család kicsi kincsére az HBO GO-n, szállj be a bogaras Hoover-család mellé sárga Volkswagen kisbuszukba és szeld át fél Amerikát ezzel a szeretnivalóan ütődött bagázzsal! A legjobb eredeti forgatókönyv mellett egy mellékszereplői Oscart (Alan Arkint jutalmazták fergeteges alakításáért) is bezsebelt road movie a lehető legszívmelengetőbb módon tart görbe tükröt az amerikai társadalom elé. A szépségverseny megnyeréséről álmodozó tündéri kislányt Abigail Breslin (Zombieland), a családtagokat pedig GregKinnear (Lesz ez még így se!), Paul Dano (Vérző olaj) és Toni Collette (Örökség) alakítják, de a filmben feltűnik Steve Carell is.

Julie & Julia – Két nő, egy recept (Julie & Julia)

Julie Powell blogger elhatározza, hogy egy év leforgása alatt elkészíti a híres szakácsnő, Julia Child összes, a francia konyhaművészetről írt könyvében található receptjét. A rom-comok nagy szakértője, Nora Ephron (Harry és Sally, A szerelem hullámhosszán) ínycsiklandozó gasztrokomédiát sütött ki, melynek legfontosabb összetevői: egy lehengerlő főszereplőpáros (a 6 Oscar-díjra jelölt Amy Adams és az Akadémiától 3 arany szobrot nyert, legendás Meryl Streep) és egy izgalmas, önéletrajzi ihletésű regényalap. Ephron finoman rétegezi egymásra a két nő életét, mindezt megfűszerezi humorral és étvágygerjesztő képekkel tálalja. Ráadásként a filmből egy-két praktikus tippet is elleshetünk, amit aztán hasznosíthatunk a konyhában.

Négy esküvő és egy temetés (Four Weddings and a Funeral)

A 90-es évek egyik legjobb vígjátéka Richard Curtis (Bridget Jones naplója, Igazából szerelem) forgatókönyvéből és Mike Newell (A vasálarcos, Mona Lisa mosolya) rendezésében készült, a főszerepben: Hugh Grant sármja. A színésznek elhozta a világhírnevet a megrögzött agglegény Charles szerepe, akit teljesen elbűvöl az amerikai Carrie (Andie MacDowell). A hamisítatlan brit humorral operáló, időtlen komédiában többek között szerepel még Kristin Scott Thomas és John Hannah is, valamint felbukkan egy apró, ám azóta is emlegetett jelenetben Rowan Atkinson, mint kelekótya pap.

A Grand Budapest Hotel (The Grand Budapest Hotel)

Napjaink egyik ünnepelt rendezője, az összetéveszhetetlen kézjegyekkel bíró Wes Anderson sztárparádét felvonultató alkotása olyan részletgazdag, hogy nem csak film-, de képzőművészeti élménynek is beillik. A 4 Oscar-díjat nyert A Grand Budapest Hotel precízen kidolgozott díszleteivel, vizuális gegjeivel, izgalmas színszimbolikájával, agyafúrtan komponált képeivel garantáltan kiragad a hétköznapok szürkeségéből és beszippant világába. A három idősíkon játszódó történet fő szálán egy végrendelet nyomán kalandos események sora indul be az 1930-as évek Európájában. Mindeközben szemtanúi lehetünk annak, hogyan próbálja főhősünk, a címszereplő szálloda főportása (Gustave H szerepében Ralph Fiennes remekel) életben tartani egy letűnt kor értékeit a változóban lévő világ sodrásában.

A Hivatal (The Office)

Nincs is annál jobb, mint újranézni kedvenc sorozatainkat – hihetetlenül megnyugtató érzés visszatérni egy-egy ismert és szeretett világba, ahol a karaktereket régi barátainkként üdvözölhetjük. Ha pedig esetleg valaki még nem látta a Ricky Gervais nevével fémjelzett ikonikus szériát, akkor itt az ideje pótolni a lemaradást! A hihetetlenül vicces, áldokumentarista sorozatban egy kisvárosi iroda vezetője, az egoista, tapintatlan, tehetségtelen, előítéletes David Brent és munkatársai mindennapjait követhetjük nyomon. A legjobb vígjátéksorozatnak járó Arany Glóbusz-díjjal jutalmazott A Hivatal mindhárom évada elérhető az HBO GO-n.