Fejest ugrott az élményekbe Henry Kettner és Magyarósi Csaba

Budapest, Szeged, Debrecen, Pozsony, Kassa. Öt város, a 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokság rendezővárosai: tele energiával, befogadó, fiatal közösséggel és megannyi lehetőséggel, izgalmas programokkal… Már csak fel kell fedezni őket!

A Cool Hunters vloggerei segítenek ebben, velük járhatjuk be az Európa-bajnokságnak otthont adó helyszíneket, és közben az úti könyvek és a Google mellé megkapjuk a legjobb tippeket. Az élményvadászok nagy gázzal startoltak el, hogy mostantól másfél éven keresztül mutassák be a legvagányabb programokat a WATCH GAMES. SEE MORE. havonta jelentkező YouTube-sorozatában. De hogyan került Henry Kettner egy SUP-deszkán a Duna közepére? És vajon elakadt a szava a nagydumás Magyarósi Csabának egy 440 lóerős adrenalinbombán?

Erről is meséltek a Cool Hunters premierjén:

„A sorozatban kiélhetem a sportimádatom és a vlogolás élményét, ez a lehető legjobb kombináció. Utazó vloggerként picit furcsa, hogy most nem a hazai követőimnek hozom el a külföldi, izgalmas desztinációkat, hanem a nemzetközi közönségnek mutatom be a magyar látványosságokat, érdekességeket. Olyan ez, mintha turista lennék, picit én is újra felfedezem Magyarországot. A SUP-túra is újdonság volt nekem, hihetetlen élmény volt lecsorogni a naplementében a Dunán, háttérben a Parlamenttel” – mondta a Youtube-on és az Instagramon több mint 200 ezer követővel bíró Henry Kettner, akinek a Cool Hunters premierjén is izgalmas kalandokban volt része.

„Amikor elmész egy sajtóeseményre, egyáltalán nem erre gondolsz, mint ami itt várt ránk. Nem az történt, ami általában: leülünk valahová és tíz perc alatt ledarálnak mindent, aztán vége az egésznek. Nem, a premier tele volt élményekkel, programokkal. Imádtam a Dunán a vízilimuzinos érkezést és a kis elektromos shuttle-járatokat, amikkel a helyszínek között utaztunk. Az óriáskerékkel viszont meggyűlt a bajom, mivel iszonyatosan tériszonyos vagyok, a repülőn is rettegek. A legrosszabb az volt, amikor hallottam, ahogy az elektromos motorok elkezdenek leállni és megáll a kabinunk több emelet magasan. Állítólag falfehér voltam, amikor leértünk, a szívem majd’ kiesett a helyéről” – mesélt élményvadász kalandjairól a népszerű vlogger.

Henry mellett Magyarósi Csaba is új kihívásokkal néz szembe a Cool Hunters forgatásain.

„Nagyon szimpatikus az az ötlet, hogy egy sportrendezvényt kiterjesztünk egy másfél éves rendezvénysorozattá, és a hazaiakon túl olyan városokat is bemutathatunk, amelyek nem feltétlenül ismertek még a magyar közönség számára sem. Budapest mellett Szegedre és Debrecenbe is szinte hazajárok, Pozsonyt és Kassát pedig nekem is izgalmas lesz felfedezni. A közönség ugye két részből áll, azokból, akik az adott városban élnek és azokból, akik nem. Ha bemutatom például Rómát vagy New Yorkot, akkor egyszerű a helyzet, mert a nézők 99,9 százaléka nem ott él, vagyis evidens, hogy ott mindenhova „el kell vinnem” őket. Budapest, Debrecen vagy Szeged esetében viszont most úgy kell bemutatnom a várost, hogy az érdekes legyen az ott élőknek is. Ehhez jó sztorikat kell találni, amikről kevesen hallottak. De pont ettől szép a feladat” – tudtuk meg a vloggertől, aki beavatott minket a kézilabdához fűződő emlékeibe is.

„Ez a másfél év engem is be fog húzni ebbe a sportágba, győriként persze én is jártam sporteseményekre, de nem voltam a legkeményebb mag tagja. Ennek ellenére ott kellett lenni mindig az ETO-meccseken, miközben az egyik legjobb barátom egyébként fradista volt. Nagyon vicces helyzeteket idézett elő, ahogy az ETO-szektor közepén boldogan ordítva felugrott, amikor a Fradi nekünk gólt lőtt” – emlékezett vissza kézilabdás élményeire Magyarósi Csaba, hazánk egyik legnépszerűbb utazó vloggere.