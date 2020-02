A fenntarthatósággal, klímaváltozással és környezetünk védelmével foglalkoznak a csatorna februári műsorai, köztük A klímakatasztrófa küszöbén, Műanyagtenger, Összefüggő óceán, Bálnagyilkos műanyag, A vademberek Ben Fogle-lal és az Élet a fagypont alatt.

A Spektrum új természet- és kalandsorozatai közül kiemelkedik az Emmy-díjas Élet a fagypont alatt, amely az 5. évadát kezdi február 24-én. A produkció négy, Alaszka különböző szegletében élő család életét és megpróbáltatásait mutatja be, amint a hosszú, sötét és fagyos telet próbálják átvészelni ezen a kegyetlen vidéken, ahol a hőmérséklet rendszeresen a végzetes -62 Celsius fokig süllyed.

2019 legjobb természetfilmje lett a Műanyagtenger a Royal Television Society versenyén. Leállíthatjuk-e a műanyag-áradatot – mielőtt túl késő lesz?

A klímakatasztrófa küszöbén: Grönlandtól Ugandáig, Costa Ricától a Maldív-szigetekig a sorozat felkutatja azokat, akik máris a saját bőrükön érzik a klímakatasztrófa hatását, valamint azokat, akik hagyományos vagy modern eszközökkel felveszik a harcot a világunkat fenyegető krízissel szemben.

A vademberek Ben Fogle-lal olyan emberekkel találkozik, akik hátat fordítottak a nyugati társadalom csapdáinak, és a világ legelszigeteltebb helyszínein építették fel otthonukat. Ismerjék meg a volt pilótát, aki most a Himalája lábainál él; az egykori pénzügyi vezetőt, aki ma Grúzia veszélyes mocsaras vidékein, maga alkotta kunyhóban él, és kenuval közlekedik, és egy egykor volt floridai taxisofőrt, aki ma a Fölöp-szigeteken kókuszdiót árul.

Lenyűgöző bolygónk, a Föld – tényleg lenyűgöző. Annyira, hogy számos rendkívüli jelenség előtt a legtapasztaltabb tudósok is értetlenül állnak. A látványos műsor megmutatja az Óriások útját Észak-Írországban és a nyugat-ausztráliai rózsaszínű Hillier-tó rejtélyét is - írják.

A Spektrum újdonságai februárban még szélesebb közönséghez juthatnak el a Magyar Telekom, az Antenna Hungária, a Vidanet és a Tarr Kft. rendszerein. (Részletek a szolgáltatók elérhetőségein.)

Továbbá, a DIGI ügyfelei a társaság weboldalán február minden hetében egy-egy teljes epizódot tekinthetnek meg olyan sorozatokból, amelyek titokzatos bolygónk legszebb értékeit mutatják be, mint például a Titkok a Föld mélyéről; a Lenyűgöző bolygónk, a Föld; Rejtélyes világunk és A világ pusztuló csodái.

Tudás Spektruma applikáció

Aki pedig tesztelni szeretné megszerzett tudását, most már ezt is megteheti a Spektrum kvízjáték alkalmazásával, mely Android és iOS telefonokra is letölthető. Az applikációban tudomány, természet, történelem és technológia témakörökben követik egymást a kérdések, három nehézségi szinten. A helyes válaszokkal pontokat és különböző kitűntetéseket lehet gyűjteni.

Új tartalmak - tematikus blokkok – hosszú sorozatok

2020 februárjától minden hétköznap 14:00 és 24:00 óra között ugyanabban az órában azonos tematikájú sorozatok indulnak a Spektrumon. Az egyes műsorok akár több hétig is meghatározzák a csatorna műsorrendjét, azaz sok epizódból álló, több évados szériákra számíthatnak a nézők. A Spektrum célja, hogy kiszámítható műsorkezdési időpontokban, a várt és megszokott témában tudja képernyő elé ültetni a nézőit.

A Spektrum műsorstruktúrájában 14:00 órától kaland / túlélő-sorozat, 15:00 órától technika-tudomány, 17:00 órától doku-reality, 18:00 órától könnyen fogyasztható tudomány, 20:00 órától a kaland és természet témakör, míg 22:00 órától az úgynevezett „Történelem 10-kor" témájú produkciók láthatóak.

Hétvégén az Univerzoom sáv sorozatait 16:00 és 18:00 óra között követhetik, míg este 20:00 órától a történelemé a főszerep, és benne a „Történelem 10-kor', mindig a 2. világháborúval foglalkozó műsorokkal, egy teljes órában.