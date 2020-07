Fesztiválgyőztes a Spektrum sorozata

A Spektrum saját gyártású sorozata évek óta nem csupán regionális, de nemzetközi érdeklődésre is számot tart. Az olaszországi elismerést megelőzően a Tabukról tabuk nélkül fődíjas lett a Mexikói Nemzetközi Filmfesztiválon és a Jahorinai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon is, de a legjobb dokumetumfilmek shortlistjére is felkerült Cannes-ban a Content Innovation Awards-on és a Swiss Mediterranean Filmfesztiválon is. A hazai elismerésekből is kijutott a sorozatnak, amikor több alkalommal bekerült a Magyar Filmhét programjába.

A Tabukról tabuk nélkül kiemelkedő népszerűséget jól mutatja, hogy már elérhető az amerikai Amazon Prime Video kínálatában is. Ezzel ez lett az első olyan hazai dokumentum sorozat, amely megjelent az Amazon videós streaming szolgáltatásban az USA-ban és Kanadában.

„A Spektrum tudományos-ismeretterjesztő csatorna. A célja egyben az, hogy a saját készítésű műsoraival rendszeresen olyan témákat mutasson be, amelyek érdeklik az embereket, beszélgetésre, továbbgondolkodásra ösztönzik a nézőt. De az is kimondott célunk, hogy itthon és a régiónkban olyan témákat dolgozzunk fel, amelyek nemzetközileg is relevánsak – a Tabukról tabuk nélkül sorozat nemzetközi sikere pontosan ezt a törekvésünket támasztja alá" – nyilatkozta Radnai Péter kreatív producer a Spektrum-tulajdonos AMC Networks International – Central and Northern Europe részéről.

A széria első és második évadait először a magyar, a cseh és a szlovák Spektrumon láthatták a nézők, ahol megduplázta a csatorna átlagnézettségét, és soha nem látott pozitív kritikai és nézői elismerésben részesült.

A sorozatot a Spektrum megbízásából az ACG Reklámügynökség készítette, rendezője Pálinkás Norbert, producere Mentes Endre, akik egy valódi szakmai műhelyt hívtak életre és tabu-szerkesztőségként dolgoztak együtt. A két évadből álló műsor személyes történeteken keresztül mutat be olyan tabutémákat, mint a halál, gyász, függőségek, szexuális identitás és vágyak, fogyatékosság, mentális betegségek. Mindkét évadot egy teljes évig készítette a stáb, akik felkutatták azokat a hétköznapi embereket, akik most először beszéltek nyomasztó, mélyen személyes történetükről. A sorozat házigazdája napjaink egyik legnépszerűbb színésze, Thuróczy Szabolcs, akit a Magyar Filmkritikusok Díjával is elismertek.