FilmBox Stars-ra változik a FilmBox Plus

Az SPI International bejelentette, hogy FilmBox Plus nevű csatornájának a neve szeptember 1-jétől FilmBox Stars-ra módosul.

A globális médiavállalat, az SPI/FilmBox a napokban erősítette meg, hogy prémium filmcsatornája, a FilmBox Plus szeptember 1-jétől FilmBox Stars néven lesz elérhető. A csatorna új logót és új grafikai elemeket is kap, a változtatást pedig az összes országban bevezetik, ahol a csatorna hozzáférhető.

„Az SPI-nál nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy nézőinket mindig a legkorszerűbb megoldásokat felhasználva, a modern igényekhez igazodva szolgáljuk ki. A FilmBox Stars-ra történő névváltoztatás is azon törekvésünket tükrözi, hogy a legnépszerűbb díjnyertes filmekkel, közönségkedvenc örökzöldekkel és a legnagyobb sztárokat felvonultató hollywoodi kasszasikerekkel örvendeztessük meg őket” – mondta Berk Uziyel, az SPI International vezérigazgatója. – „Hogy gondosan összeállított filmkínálatunkat bővítsük, továbbra is együttműködünk a legnagyobb forgalmazókkal, új FilmBox Stars csatornánkkal pedig világszerte fokozzuk szórakoztatóipari jelenlétünket” – tette hozzá Uziyel.

A FilmBox Plus az SPI/FilmBox prémium filmcsatornája, amely jelenleg a balkáni és közép-kelet-európai régió tíz országában érhető el, világszerte pedig mintegy 5,5 millió háztartásban hozzáférhető. A csatorna FilmBox Stars-szá való átalakulásával új és teljesebb nézői élményre, a legismertebb hollywoodi sztárokkal készült filmekre számíthatunk.

Az SPI/FilmBox a FilmBox megújításával kezdte csatornáinak modernizálását, amikor is áprilisban a cseh és szlovák piacon, majd júliusban a többi országban is új grafikai elemeket vezetett be a csatornán. Ezt augusztusban a FilmBox Premium követte, amelynek arculati frissítését szintén minden régióban elvégezték.