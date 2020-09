Folytatja együttműködést a Telenor és az RTL Magyarország

A Telenor MyTV előfizetői továbbra is élvezhetik az RTL Most+ exkluzív tartalmait.

Megállapodott a folytatásban az RTL Magyarország csoportjába tartozó CLT-UFA HBD és a Telenor Magyarország Zrt. A Telenor MyTV online tévészolgáltatás volt az első, ahol 2019-ben elérhetővé váltak az RTL Most+ exkluzív tartalmai. Mindkét fél célja, hogy prémium minőségű szolgáltatást és értékes tartalmat nyújtson az ügyfelek számára. Az ezen alapokra épülő együttműködés folytatásaként a felek elkötelezték magukat az újabb megállapodás mellett.

„A szórakozás többképernyős lehetősége ma már alapvető elvárás. Nagyon örülünk annak, hogy az eddigi eredményes együttműködésre, az RTL MOST+ bizonyított sikerére építve a Telenor Magyarországot továbbra is partnerünknek tudhatjuk és a MyTV előfizetőinek lehetősége van az RTL Most+ platform tartalmainak elérésére” – fogalmazott Grósz Judit, az RTL Magyarország digitális -és üzletfejlesztési igazgatója.

„A szórakoztatás jövője a ma elérhető szolgáltatásokon alapul. Olyan partner szolgáltatások, mint amilyen például az RTL Most+ biztosítják azt az alapot, amire a jövő televízióját építjük. Ezért kiemelkedően fontos a jelenlegi lépés, amely révén az RTL Most+ továbbra is elérhető előfizetőink számára. Folyamatosan építkezünk, hogy a szórakoztatás következő szintjére lépjünk és ehhez kell ez a biztos alap” – mondta el Birck Balázs, a Telenor Magyarország otthoni szolgáltatások üzletág-igazgatója.

Az RTL Most+ platform exkluzív tartalmakat kínál az ősz folyamán is, a Drága örökösök záró évadának első részét már szeptember 18-tól láthatják a sorozat rajongói, majd a közönségkedvenc epizódjai a televíziós premier előtt már egy nappal megtekinthetők lesznek az online platformon.

Szeptember 25-től az RTL Most+ felületen lesznek visszanézhetők az RTL Klub sikersorozatai. Elsőnek a nagysikerű Mellékhatást tekinthetik meg a felhasználók, majd október 9-től a Jófiúk, október 23-tól pedig a 2020. év Magyar Filmdíj legjobb sorozatának ítélt Alvilág epizódjait nézhetik meg egy-egy hónapon át az érdeklődők.

Október 4-től, az AMC Networks Spektrum Home csatorna közönségkedvenc talkshowja, a NőComment legújabb epizódjai már egy héttel a televíziós premier előtt, elsőként az RTL Most+ platformon lesznek elérhetők.

Október 23-tól Igazi krimi néven új műfajjal bővül az RTL Most+, ahol a krimik és a bűnügyi dokudrámák rajongói olyan tartalmak közül választhatnak, mint az RTL Klub bűnügyi riportmagazinja, a Bűnös lelkek, Manson: Az elveszett felvételek, Végzetes vonzalom, Óvakodj a szomszédodtól!, Elásott bűnök.

A hírek szerelemesei minden hétköznap a 22:00 órától megtekinthető hírösszefoglalóban, a késő esti híradó előtt értesülhetnek a legfrissebb eseményekről az RTL Most+ felületen.