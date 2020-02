Folytatódik a The Walking Dead

Három hónap szünet után érkezik a The Walking Dread 10. évadának második fele az RTL Spike-on - írja a Sorozatwiki.

A The Walking Dead eredetileg a Fox csatornán futott, azonban, amikor a csatorna megszünt, a zombis sorozatot a ViacomCBS-hez tartozó RTL Spike vette át. Miután megismételték az összes, már leadott részt, a 9. évad egyszerre debütált amerikában és szinkronosan hazánkban - idézi fel a Sorozatwiki cikke.

Most három hónap szünet után a The Walking Dead 10. évadának második fele is műsorra kerül. A nézők február 24-én este 10 órától láthatják az új rész premierjét az RTL Spike-on.