Folytatódik a díjnyertes orosz animációs sorozat az M2 Gyerekcsatornán

Szeptemberben is jobbnál jobb sorozatokkal várja az M2 Gyerekcsatorna a legkisebbeket: találkozhatnak új és régi kedvencekkel is. Így érkezik a több nemzetközi díjjal is kitüntetett orosz animációs sorozat, a Ma-ma-mackók: Björn és Bucky második évada. A szeretett medvebocsok, Björn, a jegesmaci és Bucky, a barna medve vidám és szórakoztató történetei szeptember 10-től hétköznap 19.50 perctől folytatódnak. A Magyarországon első ízben látható második évad az elsőhöz hasonlóan mosolyt csal a kicsik és a nagyok arcára vidám, játékos történeteivel. Mindeközben pedig pozitív magatartásmintákkal is szolgál a kicsiknek és felhívja a figyelmet az igazmondás és a másik tiszteletének fontosságára.

Egy nappal később, vagyis szeptember 11-én beköltöznek a fekete fehér pöttyös kutyusok a közmédia gyerekcsatornájára, hogy a vagányságukkal, talpraesettségükkel, kíváncsiságukkal, összetartásukkal megmutassák, milyenek is egy kutyacsalád mindennapjai. A Disney Television Animation 2019-es sorozata, a Dalmata utca 101. hétköznaponta 17.25-től lesz látható. A sorozat érdekessége még, hogy rendezője magyar származású, Weigert Miklós személyében.

Szintén péntektől kezdődik a francia Dzsungelbanda – Mentés indul! harmadik évada a megszokott időben, vagyis 18.40 perctől. A különleges szupercsapat továbbra is azon dolgozik, hogy megoldja a dzsungel állatainak legkülönfélébb problémáit. Amint a síp megszólal és a vulkánból gőz távozik Maurice, Miguel, Gilbert, Batricia, Junior, Al és Bob ismét tettre kész bárkit megmenteni.

Egy ugyancsak francia animációs sorozat veszi kezdetét szeptember 16-án, méghozzá az ismert illusztrátor, Marc Boutavant elbűvölő könyvén alapuló Mouk. Igazi kalandoroknak szól ez a sorozat. Mouk és barátja, Camalo biciklivel járják a nagyvilágot és érdekesebbnél érdekesebb helyekre viszi őket a kétkerekű, ahol izgalmasabbnál izgalmasabb szituációkba botlanak, legyenek éppen Európában vagy a világ egy távoli csücskén.

Mindezek mellett további régi kedvencekkel is találkozhatnak az M2 Gyerekcsatornán. Így szeptember 19-től hétvégente 9.45 perctől újra látható lesz a Szófia hercegnő második évada, valamint szeptember 28-tól indul a Pán Péter legújabb kalandjainak ugyancsak második évada, amelyet hétköznaponként 18.50-től láthatnak majd az érdeklődők.

Izgalomban, kedves történetekben, nevetésben tehát nem lesz hiány az ősz első hónapjában sem az M2 Gyerekcsatornán. M2, a barátod!