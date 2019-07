A héten kezdődik meg a Szabó Győző önéletrajzi írásán alapuló mozifilm, a Toxikoma forgatása. A mozit Herendi Gábor rendezi.

Szabó Győzőt Molnár Áron, Csernus Imrét Bányai Kelemen Barna alakítja, a film producerei Illés Gabriella és Herendi Gábor lesznek. A mozit Herendi Gábor rendezi, és az alkotók közt van executive producerként Szabó Győző is. A film „a drogos alfahím és az Istent játszó pszichiáter egymásnak feszüléséről és baráttá válásáról” szól.

„Az alkotótársaimmal hosszas útkeresés van a hátunk mögöttünk, mi során eljutottunk oda, hogy a könyv csak alapanyag, inspirációs forrásként szolgáló mű a film megvalósulásához. A munkafolyamat alatt sok mindent megértettünk a drogos főhős mozgatórugóiról, az egyre mélyebbre rántó hazugságspirál logikájáról, de egyre világosabbá vált, hogy nem ezt kell a filmünk történetének középpontjába helyezni” – meséli Illés Gabriella producer. „Végül kristályosodott az a közös vízió, hogy egy Whiplash- vagy Good Will Hunting-szerű buddy történetet kell elmesélnünk a két hős, a drogos alfahím és az Istent játszó pszichiáter egymásnak feszüléséről és baráttá válásáról” – tette hozzá a producer, aki nagy örömmel fogadta, hogy Szabó Győző őt kérte fel, miután A Játékkészítő és az Álomutazó című mesemusicalban is nagy sikereket értek el.

Végeredményként két „nagyvad” küzd meg egymással a filmben: mindketten erősek, lázadók, és hatalmas teljesítménykényszer hajtja őket előre, nem fogadnak el mást, csak a sikert, a győzelmet. Minden másban viszont tökéletes ellentétei egymásnak.

„Szabó Győző Toxikoma című regénye különösen közel áll hozzám, hiszen a heroinizmusáról szóló személyes történetében magam is érintett vagyok” – meséli Herendi Gábor rendező. „A Valami Amerika forgatása előtt álltunk, amikor kiderült, hogy Zsámbéki Gábor, a Katona József Színház akkori igazgatója, ahhoz a feltételhez kötötte Győző filmbeli szereplését, ha hajlandó bevonulni és alávetni magát az elvonókúrának. Személyesen konzultáltam dr. Csernus Imrével, hogy vajon Győző egy ilyen megpróbáltatás után, hogy tud majd dolgozni. Dr. Csernus megnyugtatott, hogy Győzőnek a munka egyenlő lesz a gyógyulással, nyugodtan bízzak benne. Így is tettem” – emlékszik vissza a rendező, akit a regény feldolgozásában leginkább az ego harc bemutatása érdekel, ami a két domináns férfi között zajlott a pszichiátrián. Mindketten bejárják a saját útjukat és megtanulnak valamit a másiktól, amitől a saját életüket is jobb irányba fordítják. „A film hiteles jelenetek sorozata, amelyek feszültsége nagyban múlik a rendezésen, a színészek játékán” – tette hozzá Herendi.

A két főhős meghatározó közege a pszichiátriai osztály, melynek fel kellett építenünk a mikrovilágát a maga sajátos szabályaival és hangsúlyosabb mellékszereplőkkel. Győző és Csernus egymással harcol, de egy ponton mindkettőjüknek el kell jutni a felismerésig, hogy csak közösen juthatnak előre, és hogy van valami, amiben csak a másik segíthet rajtuk.

„A film Csernus doktorral a terápia alatt kialakult kapcsolatunk fejlődését fogja bemutatni, ez a kapcsolat a végén egy nagyon jó barátsággá alakult” – meséli Szabó Győző. „Izgalmas munka előtt állunk és bizonyára furcsa lesz majd az életem egy részéről szóló mozit végignézni. Az pedig nagy öröm, hogy Molnár Áron személyében sikerült egy olyan színészt találni, aki rendkívül hasonlít a fiatalkori önmagamra, ezt rögtön észrevettem, már az első közös színházi munkánk során” – tette hozzá a népszerű színész.

A Filmalap támogatással készülő Toxikoma a tervek szerint 2020 novemberében kerül országszerte a mozikba a Vertigo Média forgalmazásában.