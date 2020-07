Füves pályás élő közvetítésekkel folytatódik a tenisz visszatérése az Eurosporton

Végre visszatérnek a tévéképernyőkre a füves pályás teniszversenyek: az Eurosport élőben közvetíti a július 13-19. között megrendezendő bett1ACES berlini versenyt Európa több mint 50 országában. A rajongók az év első, világszínvonalú füves pályás versenyének naponta mind a négy 1ACES meccsét élvezhetik a magyar idő szerint 12:00-18:00 óra között tartó közvetítések során az Eurosport1 élő közvetítésében, vagy on-demand formában az Eurosport Appon, exkluzív tartalmakkal kiegészítve.

Az egyéni versenyen hat ATP és hat WTA játékos szerepel majd, akik mind a 200.000 eurós fődíjért szállnak harcba. A hazaiak nagy kedvence, Alekszandr Zverev mellett a korábban világranglista második helyezett Tommy Haas is új sikerekre szomjasan tér vissza a profi tenisz világába.

Az esemény a Steffi Graf Stadion új, Center Court pályáján az LTTC Rot-Weiss Teniszklubban veszi kezdetét (július 13-15.), majd július 17-19. közötti mérkőzések a berlini Tempelhof Repülőtér hangárjában egyedülállóan erre a célra épített arénájába költöznek.

A versenyt szervező e|motion csoport a résztvevők egészségének biztosítása érdekében szigorú szabályozásokat és intézkedéseket vezetett be a helyi egészségügyi hatóságokkal szoros együttműködésben. A nézőszámot a vírushelyzet miatt 800 főre korlátozzák a Steffi Graf Stadionban (amelynek eredeti kapacitása 4000 ülőhely) és 200 főre a Tempelhof Repülőtér hangár-arénájában. Mindemellett pedig érkezés során minden játékost és a személyzet összes tagját megvizsgálnak és tesztelnek koronavírus fertőzésre. Minden beléptetőkapunál testhőmérséklet ellenőrzést végeznek, továbbá arra kérnek minden nézőt, hogy ülőhelyük elhagyásakor ne feledkezzenek meg az arcmaszk viseléséről sem.

„Rendkívül izgatottak vagyunk, hogy az idei év első élőben közvetített füves pályás versenyét - amelyen a világ top teniszezői közül szép számmal vesznek részt - mutathatjuk be a nézőinknek” – nyilatkozta Andrew Georgiou, az Eurosport és a Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions elnöke. Hozzátette: „Az Eurosport által kínált teljes hálózati portfolió kiaknázásának köszönhetően elsőosztályú lefedettséget és szakértői elemzéseket biztosítunk több mint 50 ország nézői számára. Bízunk benne, hogy az exkluzív tenisz tartalmak és a Grand Slam versenyek fantasztikus második félévet biztosítanak majd közönségünknek!”

“Igazán örülünk, hogy páneurópai szinten egy olyan magas presztízsű partnerrel működhetünk együtt, mint az Eurosport. Nagyon várjuk, hogy a bett1ACES tenisztornát olyan korszerű technológiák segítségével mutathassuk be, mint a drónfelvétel és a Sólyomszem (HawkEye) élő technológia, mindkét helyszínen. Ebben a kihívásokkal teli időszakban különösen nagy felelősséggel tartozunk a részvevőkért, ezért szigorú higiéniai és biztonsági intézkedéseket vezetünk be minden játékos, néző és a személyzet összes tagjának egészsége érdekében” – mondta Edwin Weindorfer, a bett1ACES torna szervezője és az e|motion group vezérigazgatója.

A bett1ACES verseny az utolsó nagy teniszesemény, amelyet az Eurosport élőben közvetít a rajongók számára Patrick Mouratoglou tenisz szakember által szervezett Ultimate Tennis Showdown és a Schroders Battle of the Brits versenyek után, amelyek mind az őszi Grand Slam tornákra készítik fel a rajongókat, mint a US Open (augusztus 31-től szeptember 13-ig) vagy a Roland-Garros (szeptember 27-től október 11-ig).