Gasztronómiai műsort indít a Sláger FM

Ötcsillagos Sláger Reggel Extra címmel gasztroműsort indít a 95.8 Sláger FM. A szombatonként jelentkező beszélgetős műsorban Pordán Petra a gasztronómia világába kalauzolja el a hallgatókat. Minden szombaton reggel 08:00-tól egy olyan jeles képviselőjét, éttermét mutatja be a szakmának, amely ezen a területen kiemelkedő, egyedi és kifogástalan minőséget nyújt.

„Minden héten egy, a gasztronómia világában remekelő szakember lesz a vendégem, aki a saját szakmájában a legmagasabb színvonalat és minőséget képviseli. Ahogy mindennek, úgy a gasztronómiának is a víz az alapja, az éltetője. Így a műsorban körüljárjuk a víz „útját" is, akár egy közismert séf szemszögéből, akár bepillantást nyerve egy borász munkájába" – árulta el a műsorvezető.

„Nagyon szeretek főzni, amikor csak időm engedi meg is teszem ezt. Kikapcsol a konyhában való sütés-főzés. A férjem nagy kedvence az a bolognai, amit én készítek. Ez egy klasszikus olasz recept alapján készül, marhahúsból, hosszasan főzve a szószt. Nagyjából három hetente el kell készítenem, annyira szereti a férjem. Nemcsak főzni szeretek, de a gasztrotúráknak is nagy kedvelője vagyok. Legutóbb az egyik barátnőmet leptem meg a születésnapja alkalmából egy bortúrával. Szeretek új tájakat felfedezni, különösen, ha ahhoz az új ízek felfedezése is kapcsolódik. Mindezeket ötvözzük majd az Ötcsillagos Sláger Reggel Extrában is" – tette hozzá Pordán Petra.