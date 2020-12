Legutóbbi interjújából világosan kiderül, hogy az Oscar-díjas színész egyáltalán nem ért a politikához.

Ismét politikáról értekezett George Clooney amerikai színész, ezúttal a német Süddeutsche Zeitung című lapnak adott interjújában.

Véleménye szerint Donald Trump gyakran ellenségként beszélt a médiáról, és ez más politikusok számára is megkönnyítette azt, hogy hasonló színben állítsák be a sajtót. Szerinte az új amerikai elnök, Joe Biden beiktatása után ez meg fog változni, új világ következik, és innentől kezdve sokkal nehezebb dolga lesz például Orbán Viktornak akkor, amikor érvelnie kell a média ellen.

Szerinte Orbán Viktor élete végéig Magyarország elnöke marad

Clooney ostobaságáról, tájékozatlanságáról tett tanúbizonyságot ebben az interjúban, ugyanis Orbán Viktort elnökként emlegeti. Azzal sem volt tisztában, hogy Magyarországon négyévente demokratikus úton választanak vezetőket az állampolgárok. Orbán Viktornak az elmúlt 10 évben háromszor szavaztak meg kétharmados felhatalmazást a magyar választópolgárok. Tegyük hozzá, előfordulhat, hogy a fordításánál értelmezték félre a színész kijelentéseit.

George Clooney először november végén említette meg a magyar kormányfőt, akkor lényegében a gyűlölet szinonimájaként emlegette. Az esetet követően a magyar jobboldali sajtó felderítette, hogy Clooney támadása mögött az állhat, hogy kapcsolatban áll Soros Györggyel. Az amerikai milliárdos fia, Alexander Soros még egy közös képet is közzétett a színésszel az Instagram-oldalán.

A színész logikája szerint az egyébként nem is létező magyar baloldali hírportálon, a Telex.hu-n megjelent Clooney cáfoló közleménye. Ebben elismerte, hogy ismeretségben van a Soros család több tagjával is, de a kapcsolatukat árnyalta.

"Soros Györggyel egyszer, egy ENSZ-értekezleten találkoztam, ahol az Egyesült Államok elnöke is ott volt, és a menekültválságról volt szó. Egyszer találkoztam a fiával, Alexszel is, egy davosi rendezvényen. Ebben ki is merül a kommunikációm Soros Györggyel" - olvasható a közleményben.

Azt azonban már elhallgatta, hogy a Soros-birodalom fiatal trónörökösével is a bevándorlásról egyeztetett.

Ha Clooney hivatalosan nem is áll közvetlen kapcsolatban Soros György Nyílt Társadalom Alapítványával (OSF), "véletlen" átfedések mégis vannak.

A CFJ jogi igazgatója, Anna Neistat. A nő több Soros által támogatott szervezetnél is megfordult, többek között az Amnesty Internationalnél, illetve a Human Rights Watch-nál is, de az Open Society Institute-nál is dolgozott.

George Clooney továbbá azt sem tagadhatja, hogy

A színész Wikipédia-oldaláról tudhatjuk, hogy Clooney tagja a Council on Foreign Relations nevű szervezetnek. A Nyílt Társadalom Alapítványok honlapja szerint a szervezet 2016-ban közel 47 ezer dollárt kapott Soroséktól.

A nonprofit alakulatnak van egy európai ágazata is, az European Council on Foreign Relations (ECFR). Az OSF nyilvántartása szerint 2016 és 2018 között 3,6 millió dollárt szereztek Soroséktól.

George Clooney továbbá több olyan filmben (Good Night, and Good Luck, Syriana) is szerepelt, amelyet a Participant Media nevű amerikai produkciós cég gyártott. A Syriana című filmben nyújtott alakításáért kapta első Oscar-díját.

A The New York Times 2014-es cikke szerint a Participant Media létrehozott egy eszközt, többek között a Bill & Melinda Gates Alapítvány segítségével, amellyel azt mérték, hogy egyes filmek milyen hatással vannak az nézőkre. A cikk szerint Daniel Green, a Gates Alapítvány stratégiai média partnerségekért felelős igazgatóhelyettese (deputy director for strategic media partnerships) a hatásmérő eszköz létrejöttét egy 2011 decemberi seattle-i találkozóra vezette vissza. Ezen a megbeszélésen mintegy két tucat nonprofit szervezet képviselője volt jelen, akik érdeklődtek a társadalmi változások iránt.

A seattle-i összejövetel követően megalakult a Media Impact Projekt. Ez a projekt 4,2 millió dolláros összevont támogatást kapott a Knight és Gates Alapítványoktól és Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványoktól.

További érdekesség a két George kapcsolatában, hogy Clooney 2010-ben létrehozta a Satellite Sentinel Project (SSP) nevű kezdeményezést. Az SSP műholddal készült felvételek segítségével egy korai figyelmeztető rendszert biztosít a tömeges atrocitások elkerülésének érdekében. A projekthez a DigitalGlobal nevű cég adta a műholdas technológiát. Soros György 2009 nyarán még részvényes volt a DigitalGlobal-ban.

A Satellite Sentinel Project létrehozásában egy John Prendergast nevű aktivista is részt vett. Prendergast nevéhez fűződik az Enough Project (EP) nevű szervezet elindítása is. Prendergast a Soros-által alapított és finanszírozott International Crisis Group munkatársa volt.

Az EP másik alapítója, Gayle Smith pedig a Center for American Progress nevű szervezetnél dolgozott, amely szintén Soros György támogatását élvezi.

Az Enough Project és az OSF közös eseményeket is rendez. Tavaly októberben a Soros-alapítvány New York-i irodája a szubszaharai térségében alkalmazott szankciók hatékonyságáról rendeztek konferenciát.

