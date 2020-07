Hajdú Péter elsőrendű vádlott egy adócsalási ügyben

Egymilliárd forintnál is több készpénzt vett fel két olyan cég számlájáról, amelyhez papíron semmi köze nem volt

A Magyar Hang birtokába kerültek az üggyel kapcsolatos különböző iratok, köztük a vádirat egy része, amely alapján kijelenthető: június 4-én a Fővárosi Főügyészség Hajdú és két társa ellen emelt vádat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt.

Hajdú Péter cége, a Frizbi Entertainment Kft. 2010-től hat éven át készítette a TV2 több műsorát. 2016-ban a NAV egyik ellenőrzési főosztálya adóellenőrzést indított Hajdú műsorgyártó cégénél, két évet, 2014-et és 2015-öt vizsgálva. Az adóhatóságnak gyanús lett ugyanis két kft., amely a Hajdú-cégnek állított ki számlákat - írják.

A Magyar Hang szerint az egyik cég az F és J Picture Kft., amelytől 2015-ben Hajdúék 356 millió forintnyi számlát fogadtak be, ami után 96 millió forint áfát vontak le befizetendő adókötelezettségükből. A másik cég pedig a Peon Team Kft., ettől 163 millió forint értékben fogadtak be számlákat, és így 44 milliónyi adót nem fizettek be.

A cég ügyvezetője a büntetőeljárás harmadrendű vádlottja, A. Zsanett volt, aki adóhatósági meghallgatásán azt mondta: csak névleg volt ügyvezetője a cégnek, a döntéseket nem ő hozta. Vallomásában megnevezte a másodrendű vádlott T. Pétert, mint az ügyek érdemi intézőjét. A Magyar Hang úgy tudja, ő A. Zsanett korábbi párja. T. Péter viszont arról beszélt, hogy a Frizbi Entertainment Kft.-től szóltak nekik, hogy milyen számlákat kell kiállítaniuk. A cég ezután a számlák ellenértékét átutalta a Peon Team Kft.-nek egy ausztriai pénzintézetben nyitott számlájára. A lap szerint Hajdú nem bízhatott meg strómanjában, ugyanis az ausztriai számlák fölött ő is rendelkezési joggal bírt. Sőt, a Peon Team Kft. bankkártyáját is Hajdú Péter nevére állították ki. A számlákra kerülő pénzt ezzel a kártyával vették ki készpénzben: a jellemzően budaörsi, törökbálinti és a TV2 Róna utcai stúdiójának közelében lévő bankautomatákból összesen 600 millió forint került Hajdúhoz - írja a 24.hu.