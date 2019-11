Hamarosan megérkezik az RTL Most+ a Vodafone-UPC előfizetőkhöz

2019. december 2-től a Vodafone-UPC előfizetői is díjmentesen élvezhetik az RTL Most+ szolgáltatásait.

Az RTL Magyarország és a Vodafone-UPC, felismerve a felhasználók digitális szokásainak folyamatos változását, közös célként tekint a nem lineáris tartalomfogyasztás népszerűsítésére, ezért az RTL Most+ szolgáltatásai december 2-től ingyenesen lesznek elérhetőek a Vodafone-UPC előfizetői számára is - írják a közleményükben.

Az RTL Most+ olyan tartalmakkal várja a nézőket, mint a hetente érkező #nofilter című minisorozat, amely csak ezen a platformon tekithető meg, valamint novembertől elérhető lesz a Négy esküvő és egy temetés című film alapján készült vadonatúj sorozat is. Az RTL Most+-on debütál az RTL Klub új, saját gyártású, jövőre bemutatásra kerülő romantikus sorozata, a Bátrak földje is. Az első 3 rész az ünnepi időszakban lesz megtekinthető az online platformon. Ezeken túl november végén indul a Téli pop-up, ami színes filmes kínálattal várja a nézőket.

Az RTL Most+ még több exkluzív tartalommal, hosszabb ideig elérhető műsorokkal, kevesebb reklámmal, az összes RTL csatorna élő adásával, HD-minőséggel és Chromecast lehetőséggel várja a immáron a Vodafone-UPC ügyfeleit is.