Hamarosan startol a Balatoni Nyár

Június 17-től a megszokott Balaton-parti helyszínről, széles vendég- és témakínálattal jelentkezik nap mint nap a Balatoni Nyár. A Duna Televízió magazinműsorához idén visszatér Rátonyi Kriszta Forró Bence oldalán, őket kéthetente váltja a tavaly már összeszokott színész-páros, Szabó Erika és Vida Péter. A műsor ezen a nyáron is minden hétköznap élőben jelentkezik a révfülöpi mólóról délelőtt 10 és 12 óra között. Szombat reggelenként előre rögzített új adást, vasárnap reggelenként pedig a hét legjobb pillanatiból összeválogatott best of adást láthatnak az érdeklődők.

A műsorvezetők saját rovataikban idén is kedvenc témáikkal foglalkoznak: Rátonyi Kriszta és Szabó Erika a vízi sportok rejtelmeiben merülnek majd el, kipróbálják a tó kínálatát. Forró Bence az extrém sportokban mélyül el, míg Vida Péter a környékbeli lovasturizmusról igyekszik megmutatni minden érdekességet. A gasztronómia szerelmeseinek sem kell csalódniuk: a műsor idei séfjei minden napra ízletes fogásokkal készülnek. A csapathoz ebben a szerepben csatlakozik idén a Balaton háziasszonya, Madarász Ildikó is, aki finomabbnál finomabb nyári ételekkel, ötletekkel örvendezteti majd meg a nézőket.

Természetesen a sztárok sem maradhatnak ki, minden nap egy-egy előadó szórakoztatja majd a képernyők előtt ülőket dalaival, és mesél nyári élményeiről a műsorvezetőknek - írják.