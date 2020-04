Hazai előadók koncertjei a Sláger TV-n

A kialakult járványügyi helyzet miatt számos zenész és énekes kényszerült - egy időre - búcsút inteni a színpadnak és vonult önkéntes otthoni karanténba, a járvány csillapodásáig. Fellépések, koncertek, rendezvények hiányában a legtöbb előadó jelenleg munka nélkül várja azt, hogy a helyzet javuljon és minden visszatérjen a korábbi kerékvágásba.

A Sláger TV vezetősége ezért korábban úgy döntött, hogy kizárólag magyar előadók zenéit, klipjeit játssza, ezzel is segítve a nehéz helyzetbe került zenei élet képviselőit. A csatorna most tovább szélesíti programkínálatát, így már nemcsak a magyar előadók klipjeit láthatják a nézők, de koncertfelvételeket is.

„Mindent megteszünk azért, hogy a rendelkezésre álló eszközeinkkel segítsük a nehéz helyzetbe került hazai előadókat, énekeseket, zenészeket. A magyar dalok és klipek sugárzásán túl április 22-től heti rendszerességgel egy-egy hazai előadó teljes koncertfelvételét is adásba tesszük. Először az Omega 1999-es koncertjét láthatják a nézők, melyet a Zanzibár 10 éves jubileumi felvétele követ majd. Továbbá a Magna Cum Laude 'Belső égés' koncertfelvételére is számíthatnak a nézők. A koncertfelvételek palettáját folyamatosan bővítjük, ezzel is szeretnénk hozzájárulni a hazai zenei élet támogatásához ebben az időszakban. Bízunk benne, hogy a járványügyi helyzet ellenére ezek a felvételek kellemes kikapcsolódást biztosítanak majd a nézőknek. Ahogy abban is, hogy mihamarabb javul a járványügyi helyzet és ezzel párhuzamosan a hazai zenei élet is visszarázódhat a korábbi kerékvágásba" – közölte a csatorna.