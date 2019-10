Különleges születésnapi számmal jelentkezik a hetvenéves lap. A jeles alkalomra reklámfilm is készült Geszti Péter kreatív vezetése mellett, amelyben az ikonikus magazin három visszatérő címlaparca, Szinetár Dóra, Rúzsa Magdi és Hegyi Barbara szerepel.

„Ha végiglapozzuk a megsárgult példányokat, olyan neves szerzőgárdával, kiváló fotóművészekkel találkozhatunk, akik napjainkra nemzeti kultúránk, közös emlékezetünk részeivé váltak. Kiváló munkájuk nyomán a régi oldalakon megelevenednek az elmúlt évtizedek: életre kelnek a traktorvezető asszonyok, akik férfiakat előztek meg a sztahanovista mozgalomban; táskarádiót hallgató, a Hanságot halásznadrágban lecsapoló lányok; a bécsi almaszappant a lengyel piaci farmer közé rejtő tinik; a Szex és New York szingligenerációja; a patchwork-család, a karrier és legutóbbi életmódtrendek között egyensúlyozó huszonegyedik századi csodanők. Sorsok, család, karrier, közélet, sztárhírek, egészség, konyha, szépség, divat – vagyis az élet” – írja köszöntőjében Vékási Andrea, a Nők lapja főszerkesztője, majd egy olvasó leveléből idéz.

Az évforduló tiszteletére egy reklámfilmmel is készül a szerkesztőség Geszti Péter kreatív vezetése mellett, melyhez a magazin három visszatérő címlapsztárját, Szinetár Dórát, Rózsa Magdit és Hegyi Barbarát is felkérték. „Míg édesapám napilapot olvasott, édesanyám a Nők Lapját” – kezdi a nosztalgiát Szinetár Dóra. „Gyakran szerepelt is benne. És tizenhárom évesen pedig már én is rendszeresen olvastam Vekerdy Tamás rovatát. Kíváncsi voltam, mit mond a gyerekekről. Mai napig az „okos odafigyelést” hirdeti, ami összhangban áll azzal, amit én is gondolok. Később magam is gyakran a hetilap címlapjára kerültem, és nem ezért, de ezzel párhuzamosan előfizetője is lettem az újságnak. Büszke vagyok rá, hogy a Nők Lapja arca lehetek” – fűzi hozzá a népszerű színésznő. A sors csúnya fintora, hogy Vekerdy Tamás már nem ünnepelhet a magazin csapatával, de még olvasható tőle egy olvasói levélre érkező jótanács a lapszámban.

Rúzsa Magdi azt mondja, ahogy múlik az idő, egyre inkább tisztába jön azzal, mivel tud azonosulni. „A Nők Lapja olyan értékeket közvetít, amelyekkel tudok. Igazán megtisztelő, hogy az újság is azonosulni tud velem. Hiszen ugyanazt üzeni, amit én a dalaimmal: „Merj álmodni!”. És remélem, olyan személyiséggé váltam az évek során, akinek elhiszik, amit mond. Mert nemcsak megül azon a polcon, ahová a sors kegyelméből jutott, hanem teszi a dolgát állhatatosan” – mondja az énekesnő, míg Hegyi Barbara egy kedves emléket idéz fel. „A ti újságotok hozzátartozik az életemhez. Nem is tudom, hányszor voltam a címlapon. Rozi egyéves volt, amikor babos kendőben fotózott minket Falus Kriszta. Azóta is az egyik kedvenc képem” – árulja el a Vígszínház színésznője.