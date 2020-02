2017 decemberében a Viasat World úgy döntött, hogy a portfóliójába tartozó csatornák közül a magyar piacon is elérhetőé teszi az Epic Drama csatornát, amely a kosztümös drámák rajongói körében örvend népszerűségnek. 2020 januárjában már arról számoltak be, hogy orosz nyelvű csatornát indítanak Magyarországon, a TV 1000 Russian Kino-t. De milyen igények hívták életre a csatornákat? Milyen piaci részesedéssel bírnak a hazai piacon? És milyen típusú műsorokra kíváncsi a tévénéző itthon és a régió más országaiban? Mindemellett arra is választ kapunk Horváth Tamástól, a Viasat World magyarországi vezetőjétől a Médiapiacnak adott interjújából, hogy miért imádta A tengeralattjáró első évadát.

A Viasat World portfóliójába tartozó csatornák közül első körben a Viasat History, a Nature és az Explore váltak elérhetővé Magyarországon, ezeket a csatornákat követte 2017 decemberében az Epic Drama, amely akkor a vállalat legnagyobb csatorna- és SVoD-premiere volt a kulcsfontosságú országokban és területeken. Milyen igények hívták életre a csatornát?

Az Epic Drama csatorna bevezetését kiterjedt kutatás előzte meg a közép- és kelet-európai piacokon, így többek között Magyarországon is. Az eredmények egyértelműen mutatták, hogy hiányzik az ilyen típusú tartalmakat sugárzó csatorna. Nem létezett ugyanis kifejezetten kosztümös drámáknak dedikált adó, annak ellenére, hogy ez egy meglehetősen népszerű, hűséges nézőbázissal rendelkező műfaj. Tradicionális módon, azaz lineáris formában meg is kezdtük a sugárzást, amelyet SVOD könyvtárral egészítettünk ki – utóbbival leginkább a binge watching szerelmeseinek kedvezve.

Az Epic Dramara, mint a kosztümös sorozatok otthonára hivatkoznak. Mit gondol, miért kedvelt a műfaj a nézők körében régiótól függetlenül?

Kutatásunk arra is rámutatott, hogy a kosztümös drámák leginkább azért örvendenek népszerűségnek, mert egyrészről lehetőséget adnak a mindennapokból való kiszakadásra, másfelől a közönség szeret elmerülni az erőteljes, több alműfajt átölelő történetekben, úgymint a romantika, a krimi, a történelem és a politika világában. Az is igaz, hogy a drámagyártás aranykorát éljük jelenleg: napjainkban minden eddiginél több ilyen tartalom készül. A közönség imádja ezt a prémium műfajt, és természetesen erre építenek a streaming szolgáltatók, a telkók, a kábelszolgáltatók és a televíziós csatornák. Több más műfajtól eltérően, a kosztümös dráma egyaránt élvezetes lehet a női és a férfi nézők számára is, ezzel pedig teret enged a közös televíziózásnak.

Jelenet A pestis című sorozatból

Mely országokban készülnek a bemutatott sorozatok?

Elsősorban európai produkciókat vásárolunk, meglátásom szerint régiószerte kifogástalan minőségű tartalmak készülnek. Ha az angol gyártásokat nem is nézzük, akkor is műsoraink több mint ötven százaléka Európában készül: A pestist például Spanyolországban, A tengeralattjárót vagy az 54 órát Németországban, Az étterem című sorozatot Svédországban vitték filmre. A trend szerint, amelyet a közönség hitelesség iránti igénye generál, a drámának, mint műfajnak finom egyensúlyt kell találnia a történet, a minőség, a relevancia és a kontextus között. Azaz igazán nyerő lehet, ha univerzális emberi történeteket kínálunk minőségi és magával ragadó módon elkészítve. Ha ehhez még helyi relevancia is társul, akkor még inkább megfoghatja a közönséget.

Elképzelhetőnek tartja, hogy idővel magyar gyártású sorozatot is műsorra tűzzenek?

Az Epic Drama elsősorban a 25 év feletti női és férfi közönséget célozza meg. Hogyan, milyen eszközök segítségével érik el a célcsoport tagjait?

Az Epic Drama immár minden nagy magyar televíziós szolgáltató kínálatában megtalálható és gyakran vannak kódolatlan időszakaink, hogy az alapcsomagos előfizetők is megismerhessék a csatornát. Az SVOD tartalmak megtalálhatóak kábelszolgáltató partnereink platformjain, például a Telekom Moziklubjában, a UPC MyPrime-on, vagy a Tarr MobilTV-n. Folyamatos PR és marketing tevékenységet folytatunk, valamint social aktivitásaink részeként nézői közösséget építünk a csatorna Facebook és Instagram oldalain.

2020 januárjában jelentették be, hogy orosz nyelvű csatornát indítanak Magyarországon. Mekkora az érdeklődés a kábelszolgáltatók irányából a TV 1000 Russian Kino iránt?

A TV1000 Russian Kino csatornát Magyarországon elsőként a Vidanetnél vezettük be. Jelenleg tárgyalásokat folytatunk más szolgáltatókkal is, hogy beillesszék kínálatukba ezt a különleges csatornát, amely a helyi orosz nyelvű közösséget szólítja meg, illetve azokat, akik az orosz nyelvet szívesen gyakorolnák szórakoztató módon.

Milyen piaci részesedéssel bírnak a csatornák a hazai piacon?

A Nielsen adatai szerint csatornáink terjesztettsége 2020. január végén így festett: a televíziós háztartások 75.7%-ában érhető el a Viasat History, 67.1%-ában az Epic Drama, 75.5%-ában a Viasat Explore és 61.1%-ában a Viasat Nature. Ezek előkelő számok, ugyanakkor folyamatosan dolgozunk azon, hogy bővítsük az elérést. Decemberben például a UPC kábelkínálata bővült a Viasat History és Viasat Nature csatornákkal, míg a UPC Direct műholdas szolgáltató februárban vezette be kínálatába az Epic Drama és Viasat Nature csatornákat, a Viasat History pedig átkerült az alapcsomagba.

Jelenleg a portfólióból öt csatorna érhető el Magyarországon. Milyen jellegű csatornák érkezése várható a jövőben?

A portfóliónk konszolidációjára és a lehetőségek kiaknázására helyezzük a hangsúlyt, új csatornák bevezetését egyelőre nem tervezzük. Ez persze nem azt jelenti, hogy hátradőlnénk: folyamatosan monitorozzuk a piaci igényeket, és ha valahol lehetőséget látunk, arra reagálunk. A közelmúltban például szétválasztottuk az eddig egy csatornahelyen osztozó Viasat Nature és Viasat History HD adókat, ezzel mindkét csatorna különálló 24 órás HD adást kapott. Ezzel mérföldkőhöz érkeztünk, mert immáron minden csatornánk elérhető HD és SD verzióban is.

Mi jellemzi a Viasat World globális tartalmi stratégiáját 2020-ban, és ahhoz képest mennyiben tér el a régiós, köztük a magyar tartalmi stratégia?

Központi akvizíciós csapattal dolgozunk, akik az erős brandértéket kiaknázva a közép- és kelet-európai régió több országára folytatnak tárgyalásokat globális tartalomterjesztő és- gyártó partnerekkel.

Horváth Tamás

Milyen típusú műsorokra kíváncsi a tévénéző itthon és a régió más országaiban?

Olyan apró eltérések észlelhetők az egyes piacok között, mint például hogy Lengyelországban nagyon népszerű a tényszerű dokumentumfilm, míg a román nézők ugyanazt a témát inkább kis fikcióval fűszerezve, szórakoztató köntösben szeretik nézni. Úgy látom, hogy a magyar nézők preferenciája valahol a kettő között van.

A csatornákon korábban nem értékesítettek reklámfelületet. Mire alapozták a korábbi döntésük megváltoztatását?

Tavaly októberben megnyitottuk a Viasat History csatornát a reklámozók előtt stratégiai partnerünk, a Digital Media and Communications Zrt. segítségével, és a reklámblokkok értékesítését az Atmediara bíztuk. A Magyar Reklámszövetség által publikált 8,5%-os reklámköltés-növekedésre alapoztuk ezt a lépést, és éltünk a csatorna erős piaci teljesítményével. Jelenleg elemezzük az első hónapok adatait, és ez alapján döntünk arról, hogy más csatornáinkon is elindítsuk-e a reklámértékesítést.

Korábban azt nyilatkozták, hogy bár a Viasat History, Nature és Explore, valamint Epic Drama csatornákkal elsősorban a televíziózás hagyományos fogyasztóinak kedveznek, igyekeznek nagy figyelmet fordítani azokra is, akik saját műsoridőt és tartalmat szeretnek összeállítani. Mit gondol a televíziózás jövőjével kapcsolatban? A lineáris vagy az on-demand szolgáltatásban látják a jövőt?

Az Epic Drama magyarországi szereplése alapján azt gondoljuk, a lineáris televíziózásban még mindig kiadós fantázia van. Emellett a nézők tartalomfogyasztási szokásainak változására reagálva szorosan együtt dolgozunk televíziós szolgáltató partnereinkkel, hogy a kedvenc sorozatok elérhetők legyenek a nézők számára akkor, amikor és ahol szeretnék. Például az Epic Drama SVOD könyvtárának segítségével. A dokumentumtartalmak esetében is a lineáris nézettség bizonyul erősebbnek, de kínálunk SVOD és catch-up lehetőséget is, többek között a Telekom Moziklubban és a UPC Horizonon.

A jövőt tekintve egyértelmű, hogy a nézők változó preferenciái tovább befolyásolják majd a médiapiacot. Látjuk, hogy a nyugat-európai piacokon az SVOD szolgáltatások már szorongatják a televíziós csatornákat, de minden valószínűség szerint ez a trend csak néhány év múlva gyűrűzik majd be a közép-kelet-európai régióba, így Magyarországra is. Abban bízunk, hogy tartalomkurátoraink szakértelmével, valamint prémium minőségű műsorainkkal továbbra is ki tudjuk szolgálni azokat a nézőket, akik nem feltétlenül akarják saját műsorfolyamukat összeállítani.

Milyen új műsorokra, premierekre számíthat a magyar néző 2020-ban a Viasat három csatornáján, illetve az Epic Draman?

Minden csatornánkon erős tartalomfejlesztéssel készülünk idén. Az Epic Drama nézői hamarosan láthatják A kék könyv-projekt, A pestis és A tengeralattjáró új évadjait, és érkezik egy szintén nagyreményű újdonság, a Vienna Blood című sorozat. A Viasat History csatornán márciusban a Dekódolt kincsek és A hadviselés top 10-es listája, míg májusban a Pompeii Rising sorozatokat mutatjuk be, továbbá számos új, II. világháborús tartalom is a 2020-as kínálat részét képezi. A Viasat Explore-on debütál márciusban a Horgászkalandok, később pedig az Aussie Bull Catchers, míg a Viasat Nature a Folyami szörnyek újabb évadát és a rendkívül érdekes Mutáns időjárás című dokumentumsorozatot tűzi műsorra. Ez természetesen nem minden, és a nagy tartalomvásárok is további izgalmas újdonságokat hozhatnak még, ezekről természetesen folyamatosan beszámolunk majd.

Jelenet A tengeralattjáró című sorozatból

Van olyan program, amelynek maga is nagy rajongója?

Imádtam A tengeralattjáró első évadát, alig várom, hogy láthassam az új részeket májusban az Epic Draman. Általánosságban a II. világháborús tartalom rajongója vagyok, mind dokumentum, mind fikciós műfajban, ezért magam is gyakran nézem a Viasat History-t.