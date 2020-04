Idén virtuálisan tartják meg a Kids´ Choice Awards-ot

Magyar idő szerint május 2-ról 3-ra virradó éjszaka debütál a Nickelodeon's Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together című műsor rengeteg világsztárral, meglepetésekkel és a hagyományokhoz híven tengernyi slime-mal, azaz zöld trutyival. A virtuális gála során adják át az egymillió dolláros adományt is, amelyet a gyermekcsatorna csapata a COVID-19 világjárvány károsultjainak megsegítésére különített el.

A 2020-as Kids' Choice Awards hírességei közt felbukkan Dwayne Johnson, Ariana Grande, Kristen Bell, Josh Gad, Camila Cabello, Millie Bobby Brown, Ellen DeGeneres, BTS, Shawn Mendes, Lil Nas X, Dove Cameron, Tom Holland, David Dobrik, Tom Kenny, Bill Fagerbakke és SSSniperWolf is. A Nickelodeon több olyan meglepetést is garantál, amely más díjátadókon szinte elképzelhetetlen, láthatjuk többek közt JoJo Siwát, amint az otthonában titokban elrejtett trutyibombákat keresi.

Az idei átadón az NBA-bajnok LeBron Jamesé a Generation Change díj, melyet az oktatásért tett erőfeszítései miatt érdemelt ki. A LeBron James Family Foundation I PROMISE iskolája esélyt teremt szülővárosa leginkább hátrányos helyzetű tanulóinak, segíti a családokat és a gyerekek fejlődését a legkülönbözőbb források felhasználásával.

Tekintve, hogy a Nickelodeon sokéves kapcsolatot és elköteleződést ápol a legkisebbekkel, a No Kid Hungry gyermekéhezést felszámoló nemzetközi kampányának támogatásában is részt vesz. A gála során adják át azt az egymillió dolláros adományt, melyet a COVID-19 világjárvány károsultjainak megsegítésére szánnak, az iskolák kényszerű bezárása ugyanis minden nap 34 millió iskolai étkezéstől fosztja meg a gyermekeket. A No Kid Hungry azon dolgozik, hogy minden gyerek részesüljön a napi háromszori étkezésben a vészhelyzet idején is, egész évben.

A virtuális gálával egyidőben a magyarországi Nickelodeon is nyilvánosságra hozza a lokális szavazás nyertesét, így kiderül, hogy ki lett a magyar gyerekek idei kedvence. A jelöltek Puskás Peti, Kulcsár Edina, a Liu-testvérek és Weisz Fanni voltak.

Nickelodeon's Kids' Choice Awards 2020: Celebrate Together június 6-án, szombaton 12:00-kor, ismétlés másnap 17:00-kor a Nickelodeon műsorán.