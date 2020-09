Indul a Bundesliga!

A Bundesliga volt a legbátrabb és leggyorsabb a 2019-20-as bajnoki szezon lezárását illetően, a német focipályákon indult újra az élet először Európában a koronavírusjárvány miatti leállás után. A szezon végül a Bayern München sikerével zárult, a bajorok megelőzték a Borussia Dortmundot és a Lipcsét.

Alig egy hónap telt el, és ma újra pályára lépnek Thomas Müllerék, méghozzá a Bundesliga idénnyitóján a Schalke 04 ellen az Allianz Arenában. A találkozót természetesen élőben közvetíti a Sport1 20:30-as kezdéssel, a kommentátor Méhes Gábor lesz.

Ha ez nem volna elegendő, láthatunk majd magyar érdekeltségű meccseket is az első fordulóból, hisz továbbra is a Bundesliga a legtöbb magyar légióst foglalkoztató topbajnokság, Gulácsi Péter és Willi Orban a Lipcsében szerepel, Sallai Roland a Freiburg, Szalai Ádám pedig a Mainz játékosa, és a Herthában is tulajdonképpen bármikor pályára léphet egy Dárdai-fiú. A Sport TV első forduló menetrendjében szerepel egy magyar rangadó (Lipcse-Mainz, vasárnap 15:30, Sport2), Sallai Rolandék stuttgarti vendégjátéka (szombat 15:30, Sport2), de a Borussia Dortmund – Mönchengladbach (szombat 18:30, Sport2) és a Wolfsburg – Leverkusen (vasárnap 18:00, Sport2) meccsek is. Hétfőn 19:30-kor a Sport1-en pedig ismét jelentkezik a Sport TV népszerű Bundesliga-magazinja, a Germánia.

Ami a nézőket illeti, a nyitómeccsen a Bajorországban növekvő koronavírusos fertőzések miatt nem lehetnek nézők, de a Bundesliga-stadionjaiba limitált létszámban mégis visszatérhetnek a szurkolók.