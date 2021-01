A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV névadóját formáló szobrokat 12 kategóriában kapják a hazai könnyűzene legjobbjai. Az életműdíjat idén Horváth Charlie veheti át.

A 2016-os alapítás óta a VOLT, majd a STRAND Fesztivál adott otthont Magyarország egyik lerangosabb zenei díjának. Az országos rádió és TV nevével fémjelzett Petőfi Zenei Díjakat hagyományosan minden évben tízezres közönség előtt, élő adásban adták át, 2020-ban azonban, mint minden fesztivál, a STRAND, és ezzel együtt a Petőfi Zenei Díj gálája is elmaradt.



"Kerestük a legjobb megoldást arra, hogy méltó körülmények között pótoljuk a 2020-as Petőfi Zenei Díjat, végül a VOLT Produkció szervezőcsapatával közösen döntöttünk úgy, hogy biztonságos körülmények között, stúdióban rendezzük meg a gálát azzal az elvárással, hogy a megszokott színvonalat és kínálatot vigyük képernyőre. Január 23-án a Duna Televízió főműsoridőben tűzi műsorára az idei gálát" – mondta Medvegy Anikó, az M2 Petőfi TV csatornaigazgatója.



"A nomináltakat a Petőfi Rádió egy éves játszási listája adja, a jelöltekre még 2020 tavaszán szavazhatott a közönség, így most a rajongók és az előadók a megszokottnál tovább várhattak az eredményre" – mondta el Tiszttartó Titusz, a Petőfi Rádió csatornaigazgatója. A díjazottak személye közül néhány azonban már tavaly óta publikus: A Dal 2020 adásában adták át az év dalának és akusztikus dalának járó Petőfi Zenei Díjat Rácz Gergőnek és Orsovai Reninek, az év felfedezettjének, a Tortugának és A Dal 2020 legjobb dalszövegírójának, a Petőfi Zenei Díj dalszövegírói különdíjasának, Molnár Tamásnak.

Charlie életműdíjat kap

Az indulás óta a Petőfi Zenei Díj egyik fénypontja az Életmű-díjak átadása. 2016-ban Bereményi Géza, 2017-ben Demjén Ferenc, egy évvel később Tátrai Tibor, majd Nagy Feró vehette át ezt az elismerést. Idén Horváth Charliekapja az életművet elismerő Petőfi szobrot.

Generációk lépnek színpadra

Lobenwein Norbert, a Petőfi Zenei Díj alapítója és producere, a VOLT Produkció vezetője most is különleges programot ígér.



"A Petőfi Zenei Díj show minden alkalommal nagy kihívás volt. Eddig az jelentette a legnagyobb feladatot, hogy élő adásban, egy fesztivál keretei között kellett színpadra vinni 8-10 fellépőt, rengeteg táncost, nomináltat, díjazottat. Most több napig tart a felvétel, hiszen a biztonság a legfontosabb, ezért minden műsorszámot külön rögzítünk" – mondja a producer, aki azt is elárulta, hogy az élő legendák közül Presser Gábor, Nagy Feró, Frenreisz Károly és Pataky Attila is színpadra lép, míg a legaktuálisabb rádiós és fesztiválsztárok közül a Bagossy Brothers Company, Rúzsa Magdi és a Halott Pénz, a 15 éves Irie Maffia és a Kelemen Kabátban is szerepel a programban, kivétel nélkül erre az alkalomra készült, egyedi produkcióval.



"A 2020-as évben több olyan legenda távozott közülünk, akik a hazai könnyűzene igazi alapkövének számítanak. A Petőfi Zenei Díj műsorában Balázs Fecóról, Bergendy Istvánról, illetve az Omega két tagjáról, Benkő Lászlóról és a Mihály Tamásról is megemlékezünk" – tette hozzá Lobenwein.

Az MVM idén is támogatja a kiemelkedő tehetségeket

Az MVM a kezdetek óta a Petőfi Zenei Díj főszponzora.



"Küldetésünknek érezzük a magyar előadók, produkciók támogatását, és szívesen állunk az innovatív, értékteremtő kezdeményezések mellé. Bár a 2020-as év ezen a téren is rendkívül erőt próbálónak bizonyult, örülünk, hogy a hazai könnyűzene legjobbjainak járó díjakat ismét együtt adhatjuk át" - mondta Jákó Eszter, az MVM csoportszintű kommunikációs igazgatója.