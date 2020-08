Folyami szörnyek felkutatása után a világhírű biológus, extrém horgász és műsorvezető, Jeremy Wade most a folyóvizek csúcsragadozóinak váratlan eltűnése után nyomoz. A világ hat legismertebb folyóját vizsgálja, így járt utána annak is, mi történhetett a Duna nagy uszonyos szörnyetegeivel, a vizával és a galócával.

A Viasat Explore-on szombat este startoló Hatalmas folyók című dokumentumfilm kedvéért a sztárhorgász műsorvezető kontinensről-kontinensre utazott, hogy eltűnőben lévő édesvízi óriások után nyomozzon. A Gangesz, a Jangce, az Amazonas, a Zambézi és a Mississippi közé ékelődött be a Duna, amelynek Wade a budapesti szakaszát is vizsgálta. A világ egyik legveszélyeztetettebb folyójában kétféle halfajtát keresett: az egyik egy cápanagyságú ragadozó, amely olyan értékes, hogy az orvhalászok kihalásig vadásznak rá, a másik is hatalmas, de arról senki sem hallott…

Mint ismeretes, a Duna torkolata a világ egyik legnagyobb lápja, amely 84 különböző halfajtának ad otthont. Itt él többek között a beluga viza nevű hal, amely akkorára meg tud nőni, mint egy fehér cápa. Ikrájáért, a beluga kaviár kilójáért egy időben akár 2.500.000 forintot is hajlandóak voltak fizetni! A hal az elmúlt években veszélyeztetett fajjá vált, ám mint arra az ismert horgász rávilágít, ez sajnos nem akadályozza meg az orvhalászokat: a román rendőrség például csak az elmúlt évben 16 kilométernyi illegális halászhálót szedett ki a vízből, amiből több mint 100 vizát szabadított ki.

A Dunában élt egyszer egy rejtélyes hal, a dunai galóca is, amelyről még Magyarországon is legendák szólnak – hisz Wade előbb találkozott Budapesten aranymosóval, mint bárkivel, aki tudott volna erről a halról! A galóca elsősorban a néhány száz éve még kanyargó folyó mesterséges kiegyenesítése és az így megritkult köves partok, kanyarulatok miatt tűnt el annyira, hogy még Ausztria területén is csak feltámasztott holtágakban képesek tartani. Hazai fogásukról évek óta nem érkezett beszámoló.

„A felszín alá pillantva, a Dunáról egy elég bonyolult történetet kapunk. Ez messze nem egy természetes, vad folyó. Ami reménykedni enged, az a beluga viza, a galóca és az európai harcsa jelenléte. Az, hogy ezek még mindig itt vannak, kitartanak, arról tanúskodik, hogy ez továbbra is egy élő folyó” – mondja a világhírű horgász. A hatrészes sorozat augusztus 15-étől szombatonként 20:10-től érhető el a Viasat Explore tévécsatornán. A Dunát kutató rész augusztus 22-én látható.