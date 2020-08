Gasztrotartalmakkal pezsdíti fel a nyarat a WMN, amelynek videósorozata, Az élet sava Borcsa négy tematikus epizóddal jelentkezik. Borcsa a nyár nagy kedvenceit olyan vendégek közreműködésével készíti el, mint Varga Livius, Borbély Alexandra, Balázs Andi és Lakatos Márk.

A műsor koncepciójához híven a fogás ezúttal is a vendégek ízléséhez illeszkedik, amit Borcsa bolondít meg a maga kreatív módján. Ezúttal azonban az ételeket tekintve van némi megkötés is: Borcsa ugyanis a legjobb grillfogásokat készíti el, miközben a tőle megszokott őszinteséggel beszélget vendégeivel. Az első epizód vendége, Varga Livius például arról is mesél, milyen átmeneti megoldásokra kényszerítette a koronavírus-járvány. „Amikor nehéz helyzet jön, engem mindig az építőipar szippant föl. […] Dolgoztam most is egypár napot kőművesként, takarítottam kutat, voltam ácsinas.”

A nyári különkiadás epizódjai a megszokottól eltérően péntekenként jelennek meg a WMN YouTube-csatornáján. A különkiadás fő támogatói a Jana és a Bonduelle.