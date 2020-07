Jövőre az Eurosporton látható az Extreme E

A hároméves megállapodás révén az Extreme E-t több mint ötven európai piacon a Discovery vezető multisport-márkája, az Eurosport közvetíti, az észak-amerikai nézők pedig az autós tartalmak első számú hálózatában, a teljes egészében a gépjárműveknek szentelt előfizetéses streaming szolgáltatáson, a MotorTrenden keresztül követhetik a versenyt. A műsorsorozat élő versenyeit, összefoglaló show-it és on-demand tartalmait a nézők bárhol és bármikor megnézhetik, a legjobb motorsport-szakértők kommentárjával, az adott ország nyelvén.

Az Extreme E 2021 elején indul, öt nehéz és távoli helyszínen rendezett versennyel. A sarkvidéket, a sivatagot, az esőerdőket, a gleccsereket és a partvidéki területeket mind negatívan befolyásolja az éghajlatváltozás és az emberi beavatkozás. Az egyedi versenysorozat célja az is, hogy a világszínvonalú, fenntartható motorsporton keresztül hívja fel a figyelmet ezekre a kérdésekre. Mindez arra ösztönzi a nézőket, hogy gondolják végig azt is, ők milyen hatással vannak saját környezetükre.

„A magyar nézők különösen kedvelik a technikai és motorsportokat, így ezek a programok az Eurosporton is rendkívül népszerűek. Büszkék vagyunk arra, hogy mi közvetíthettük a rajongóknak Michelisz Norbi 2019-es túraautó-világkupa győzelmét” – mondta Szabó Gábor, az Eurosport magyarországi csapatának vezetője. – „Az Eurosporton már hagyománya van a fenntartható, innovatív motorsport-események közvetítésének. Örülünk, hogy a Formula E és az Eurosport Events által üzemeltetett PURE ETCR után az Extreme E-t is mi mutathatjuk meg a magyar nézőknek.”

„Fantasztikus hír, hogy a Discovery csatlakozott partnereink bővülő listájához. Kiterjedt csatornaportfoliója és a fogyasztókat közvetlenül elérő platformjai révén a Discovery márkái az egész világon láthatóak. Segítségükkel az Extreme E valóban globális közönséghez juthat el” – mondta Ali Russell, az Extreme marketingigazgatója. – „Az ügyeket a középpontba állító sportágként partnereink létfontosságúak számunkra a fenntarthatóság, a zöld technológia és az innováció üzeneteinek közvetítésében.”

„Az Extreme E a jövő produkciója, virtuális és kibővített valósággal, 3D-vel, egyedi adatmegjelenítésekkel, új kameraállásokkal, játékosítással, a rajongók bevonásával, drónokkal. Olyan verseny, ahol a gaming és a valóság a föld legszélsőségesebb pontjain találkozik egymással” – tette hozzá Ali Russell.