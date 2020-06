Júliusban korlátlan tanulás a JimJam-mel

Július 2-től a Vodafone valamennyi előfizetője számára elérhetővé válik a JimJam, ráadásul ez a nyári hónapot követően is így marad. A szolgáltató valamennyi csomagjába bekerül a gyerekcsatorna. A csatornakiosztásban a JimJamet a hónap első két hetében eszköztípustól függően duplán is megtalálhatjuk: a megszokott 310-es pozíciója mellett a 16-os csatornahelyen is elérhető lesz. A képernyőről jól ismert mesehősök kalandjai közül jó néhány bárhol, bármikor elérhető a nyár során is a Vodafone előfizetői számára a szolgáltató TV-tár szolgáltatásán keresztül eszköztípustól függően. A képernyőn naponta háromszor jelentkező Eszes Jess epizódok mellett júliusban a Vodafone előfizetői „Tudtad-e?” videókat és letölthető JimJames foglalkoztatókat is találnak a szolgáltató közösségi felületein, ezzel is segítve a világ játékos megismerését.

A Magyar Telekom az IPTV és a műholdas előfizetői számára előfizetési csomagtól függetlenül elérhetővé válik júliusban a JimJam. Sőt, nyáron a MoziKlub kínálata is bővül a JimJam kedvenc meséivel, így teljes évadokat nézhetnek a gyerekek az Eszes Jess és a Fifi virágoskertje sorozatokból. A Telekom online szolgáltatásán, a TV GO-n keresztül a gyerekek kedvenc mesehőseikkel akár az otthontól távol is találkozhatnak.

A DIGI műholdas és kábeles csomagjainak előfizetői egyaránt exkluzív mini mesesorozatokat kapnak ajándékba. A JimJam-en naponta kétszer jelentkező „Tanulj játszva!” műsorblokk egyik népszerű figurája Timmy a kedves bárány. A „Tanuljunk Timmy-vel!” képernyős epizódjai mellett a DIGI előfizetői júliusban minden héten mini epizódokat láthatnak. Ezen kívül a szolgáltató digitális felületeiről a szülők Timmy-foglalkoztatókat is letölthetnek a gyerekek számára. Ráadásként július 1-től a Digi Online kínálatába is bekerül a JimJam, így a Minimax mellett a JimJam gyermekműsorait is bárhová magukkal vihetik az előfizetők.

Aki pedig a nyaralás alatt sem szeretne lemaradni a kalandokról, azok számára a DIGI Online, a Magyar Telekom népszerű online szolgáltatása, a TV GO, valamint a Vodafone Magyarország Vodafone TV alkalmazása és Horizon GO szolgáltatásai nyújtanak megoldást, amelyeken keresztül utazás közben, vagy akár a strandon is könnyedén elérhetik a JimJam és a Minimax műsorát mobiltelefonon vagy tableten - írják.