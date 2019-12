December 1-től mindennap vadonatúj karácsonyi műsorokkal és izgalmas receptekkel várja a nézőket a csatorna.

Vasárnap, azaz december 1-jén 19:15-kor debütált a TV Paprika adventi kalendáriuma, amely 24 napon keresztül kínálja a legjobb édességrecepteket Kapusi Gerti segítségével. Hófödte Oreo golyók, saját készítésű szaloncukrok és rénszarvas alakú kekszek kerülnek az asztalra, de nem is akárhogy, Csorba Anita ugyanis mesés csomagolást is készít hozzájuk. A műsor a csatorna weboldalán is életre kel, a látogatók az adventi naptár ablakai mögé kukkantva fedezhetik fel a karácsonyi meglepetéseket advent első vasárnapjától.

December 2-án este 9-kor indult az Éhes motorosok karácsonya, amelyből kiderül, hogyan tudjuk a leginkább leegyszerűsíteni a karácsonyi készülődést. Si és David minden epizódban más-más híresség oldalán emlékezik vissza a régi családi karácsonyokra, miközben közösen készítenek el egy-egy receptet.

A TV Paprika karácsonya második évadának első epizódját december 5-én este fél 8-kor láthatják először a nézők, ahol a legízletesebb ünnepi fogások készülnek a sztárséfek keze alatt, ötletet és kedvet adva a vállalkozó kedvű nézőknek.

És persze a kínálatból nem maradhat ki Jamie Oliver sem, aki a karácsonyi menü elkészítéséhez is mindössze öt hozzávalót használ fel, bizonyítva ezzel, hogy a fantasztikus ételek nem a végtelen mennyiségű hozzávalótól lesznek finomak. A Jamie egyszerű és gyors karácsonyi kajái december 10-én este 8 órakor látható a TV Paprikán.

Aki pedig a hazai gasztrovilágért rajong, az is megtalálja a számítását, a Kedvenceink kedvenceiben ugyanis az itthon jól ismert és kedvelt séfek és bloggerek mutatják meg kedvenc fogásaikat, amik baráti összejövetelekre vagy az ünnepi asztalra is tökéletesek lehetnek. A műsorban alkot többek között Steiner Kristóf, Mautner Zsófi és Wossala Rozina is.

És ha valaki még tovább szeretne inspirálódni, akkor megnézheti Nigella, Gordon Ramsay és James Martin karácsonyi fogásait is.

Ráadásul több szolgáltató is kedveskedik az ügyfeleknek: a Telekom előfizetési csomagtól függetlenül, míg a Vidanet minden digitális kábeltelevízióval rendelkező előfizetőjének egész decemberben elérhetővé teszi a TV Paprika műsorát. Az Antenna Hungária december 2-16-ig adja kódolatlanul a csatornát a MinDig TV kínálatában.