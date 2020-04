KaranténTéVé - családi karanténreality indul

„A Famiily.hu az okos szülők találkozóhelye, portfóliónk legfiatalabb digitális márkája, amely kihasználja a digitális tartalomgyártás minden lehetőségét. Tartalmi szempontból igyekszünk minél szélesebb körben kiszolgálni olvasóinkat és olyan projekteket létrehozni, amelyekben még közelebb hozhatjuk a márkát, a szerkesztőket és a fogyasztókat. Erre a Famiily.hu-t alapjaiban jellemző, nyitott, érdeklődő, egymáshoz közelítő koncepcióra alapozva készülnek nap mint nap a weboldaltartalmaink, a podcastjaink és most ez a realityműsorunk is. Ezenfelül a műsor egy intenzív hirdetői kapcsolódásra is lehetőséget ad, mivel talán még soha nem volt annyira fontos a hirdetői üzenetek ténylegesen befogadói környezetbe érkezése, mint most, a pandémia időszakában” – mondta Pastyik Renáta, a Marquard Media portfólióigazgatója.

„A KaranténTéVé a Famiily.hu családi realityműsora, melyben megmutatjuk, hogyan élnek a modern családok most, a karantén ideje alatt. Szeretnénk betekintést és pár perc vidámságot adni a nézőknek, valamint megmutatni, hogy nagyrészt ugyanazokkal a problémákkal, nehézségekkel küzdünk akkor is, ha látszólag nagyon más a hátterünk. Reméljük,hogy a műsor segítségével felerősödik mindannyiunkban a #nemvagyegyedül érzés. Minden epizódban hat különböző élethelyzetű családot mutatunk be, hogy mindenki magára ismerhessen, és erőt meríthessen valaki más példájából. A Famiily.hu oldalon a karanténról és a járványról a számtalan cikkünk tájékoztat, edukál, ad hasznos tippet, tanácsot az olvasóknak. Ezzel szemben a KaranténTéVével sokkal inkább szórakoztató funkciókat szeretnénk betölteni. Szeretnénk picit elvonni a látogatók figyelmét a mindennapok nehézségeiről, mosolyt csalni az arcukra ebben az embert, illetve családot próbáló helyzetben. Számos olvasónkkal beszélgetünk, levelezünk rendszeresen, és az üzenetváltásokból sorban kiderül, hogy ha nem is pontosan ugyanabban, de nagyon hasonló csónakokban evezünk – persze szigorúan egymástól 2 méternyire. Ezért indítottuk el a KaranténTéVét, hogy amikor megnéznek a minket olvasó-követő-hallgató szülők és családok egy-egy részt, amelyeknek történéseit más realitykkel ellentétben nem forgatókönyvíró, hanem csakis az élet írja, akkor láthassák, hogy nem csak őket viseli meg a karantén, nem csak ők fáradtak, nem csak őket készíti ki a homeoffice-homeschool és a home ovi, szóval, hogy ugyanazok a problémáink, a nehézségeink, és hogy tudják, hogy »nincsenek egyedül« ” – nyilatkozta Zubor Rozália, a Famiily.hu főszerkesztője a sorozat kapcsán.

A KaranténTévé bemutatkozó teasere 04. 16-án indult el, majd 18-án startolt az első adás a Famiily.hu videócsatornáján. A különböző létszámú és változó modellű családok mind-mind végtelenül személyes és őszinte vallomásai egyben megható és humoros pillanatokban is gazdagok. A főszereplők mind reprezentálják a Famiily.hu tipikus olvasóját. Ők: Zubor Rozália – @igenanya – a Famiily.hu főszerkesztője, Endrész Timi – @heychicksblog– blogger, a Famiily.hu szerzője, Sánta Dávid – @santabros– üzletvezető, blogger, a Famiily.hu szerzője; Zorátti Adrienn – @mamisaag– egyedülálló anyuka, újságíró; Lugosi Dóri – @elegjoanya– táplálkozástudós, blogger; Szabó Bogi – @mammywithfour–fulltime, négygyerekes anyuka és családjaik.

A műsor határozatlan végűre tervezett, a karantén feloldásával nem zárul le. Pár héten át nyomon követi majd azt is, hogy miként rázódnak vissza a családok a „régi” életükbe, ha egyáltalán a régi életükbe rázódnak vissza, és nem egy teljesen új élet vár mindenkire a karantén után.