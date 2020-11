Két teljes napig cáfolhatja az ellene felhozott vádakat Gyárfás Tamás

Sorsdöntő lehet ez a hét Gyárfás Tamás számára, miután két napon át folytathatja a vádlotti védekezését a Fővárosi Törvényszéken - ismerteti a Magyar Nemzet. Az egykori médiavállalkozó holnap és csütörtökön a 14 szerkezeti egységre tagolt vádirat utolsó szerkezeti egységébe foglalt vádakra – a bíró, az ügyész és a védelem kérdései­re válaszolva – adhatja elő várhatóan okiratokkal is bizonyítva az álláspontját. Gyárfás meggyanúsítása óta és a perben eddig következetesen tagadta a terhére rótt bűncselekményt, és minden egyes pontot cáfolni kívánt okiratokkal is.

Titokban felvette



A lap emlékeztet: Gyárfás Tamás előre kitervelten elkövetett emberölés miatt, felbujtóként áll a bíróság előtt. A vád lényege szerint előbb Tasnádi Pétert bízta meg Fenyő János megöletésével, Tasnádi rendőrségi tanúvallomása szerint ezt el is vállalta, több millió forintot fel is vett érte részletekben, de nem hajtotta végre a megbízást. Ezért később Gyárfás Portik Tamást bujtotta fel üzleti ellenfele meggyilkoltatására. Portik a szlovák bérgyilkossal, Jozef Roháccsal 1998-ban el is végeztette a bűncselekményt.

A vádirat utolsó szerkezeti egysége kizárólag Gyárfás és Portik kapcsolatát, valamint a vádhatóság által bizonyítékként becsatolt, Gyárfás és Portik között, budai utcai barangolások közben elhangzottakat rögzítő hangfelvételek leiratát taglalja. Mint ismert, Portik megrögzötten, titokban felvett minden beszélgetést. A hangfelvételek az egykori olajozó vállalkozó elfogása után valamilyen úton-módon bűnözők kezébe kerültek, akik a felvételek alapján próbálták megzsarolni Gyárfást 2017-ben. A Portik–Gyárfás-beszélgetések végül egy Farkasréti temetőben lévő rejtekhelyről kerültek elő. A hanganyagok különösen izgalmasnak ígérkeznek. Több olyan is van köztük, amelyen Portik időnként homályosan, időnként egyértelműbben, de utal a Fenyő-gyilkosságra, és próbálja rávenni Gyárfást, hogy mondja ki, az ő megbízásából történt a gyilkosság. Gyárfás azonban soha nem mondja ki, amit Portik szeretne, nincs a felvételek között olyan, amin elhangzik a megbízás, de még csak beismerés sincs Gyárfás részéről, sőt, többször visszautasítja magát a kérdést is.

Félt tőle



Már a júliusi tárgyalási napokon is szóba kerültek a hangfelvételek, Gyárfás említette azokat. Az úszószövetség volt elnöke (aki egyébként a LEN-nek, a nemzetközi úszószövetségnek jelenleg még alelnöke, de a november 8-i tisztújításra már nem kandidálták) határozottan tagadta, hogy köze volna Fenyő megöléséhez. Érvelése szerint ezt az ügyben beszerzett hangfelvételek is bizonyítják. Álláspontja alátámasztására egy rövid párbeszédet is lejátszott a bíróságon a Portik Tamás és közte zajló beszélgetésekből. Ezen Gyárfás azt mondta azt őt faggató Portiknak, hogy „csomó pénzt” fizetett „egy palinak”, ám még így is tartozik neki tízmillióval. A vállalkozó szerint a leiratból nem teljesen, ám a hangfelvételből egyértelműen kiderül, ő csupán ironizálva válaszolt a maffiózó provokációjára. A Nap TV volt tulajdonosa ekkor azt hangoztatta, hogy nem állt bizalmi kapcsolatban a maffiózóval, mivel félt tőle. Gyárfás ezzel összefüggésben felidézett egy látogatást abban a házban, amit Portik tőle bérelt az 1990-es évek közepén. Portik a házat gyakorlatilag egy erőddé alakította át, amit Gyárfás emlékei szerint több biztonsági őr és elektromos kerítés is védett. A bíróság ugyanakkor emlékeztette a volt médiamágnást: van arra adat, hogy az ominózus látogatást követően is kapcsolatban állt Portikkal, amire a volt médiavállalkozó azt hangsúlyozta: úgy látta bölcsnek, ha nem néz levegőnek egy ilyen veszélyes embert.

Leleplezést ígért



A Portik és Gyárfás közti kapcsolat szorosságát egyébként jól jellemzi a titokban felvett hangfelvételeik egyike, amelyből kiderül, hogy nemcsak Gyárfás, hanem Portik is jól ismerte az MSZP belső viszonyait. Gyárfás Tamás esetében ez nem meglepő, hiszen a Nap TV-ben egymásnak adták a kilincset a politikusok, de a bűnözők is. Éppen Gyárfás mondta a bíróságon szeptemberben, hogy bűnözők is jártak a tévéjébe, ám egyikükkel sem üzletelt, nem volt a barátjuk, csak ismerte őket. Portikot még az Energol olajos bűncselekményei kapcsán körözték, amikor 2003-ban változások elé nézett az MSZP. Az egykori olajos vállalkozó azonban tisztában volt azzal, hogy rá egy évre Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lesz. A bűnöző már unta a bujkálást, és kereste a kapcsolatot a baloldali kormány politikusaival, hogy törvényesen hazajöhessen. Szóba került Lendvai Ildikó, Kovács László, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Juhász Ferenc is. A beszélgetésből kiderült, a bujkáló Portik képben volt az MSZP háza táján akkoriban zajló belharccal és a Medgyessy Péter kormányfő ellen készülődő puccsal. Portik a visszatérést úgy képzelte el, hogy elárulja a regnáló ­baloldali hatalomnak, ki adott megrendelést az ­1998-as országgyűlési választások idején elkövetett robbantásokra.