Két újabb HD csatornával bővül a UPC Direct kínálata

Az idei nyarat a UPC Direct két HD csatorna bevezetésével köszönti. Május 27-től az RTL Magyarország két csatornája, az RTLII HD és a Film+ HD is a UPC Direct Medium TV csomagjának részét képezi, így szinte minden HD-adás vételére alkalmas berendezéssel rendelkező ügyfele számára elérhetővé válik.

Akik útközben is szeretnek filmekben, műsorokban elmerülni, vagy szívesen néznek egyszerre különböző tartalmakat különböző eszközökön, azoknak jó hír, hogy az említett HD csatornák a minden előfizető számára díjmentesen letölthető UPC Direct Now alkalmazáson keresztül is nézhetők lesznek, ugyanezen csatornák SD változatait váltva.

Mindkét csatorna izgalmas júniussal kecsegtet, hiszen a filmvilág klasszikusaitól kezdve egészen a legújabb sci-fi trilógiákig nagyon széles a választék.

RTLII HD - Éjjel-nappal. Budapesten.

Az RTLII HD-n minden hétköznap 21:30-kor jelentkezik az Éjjel-Nappal Budapest. A népszerű valóságshow főszereplői a fővárosban, egy trendi apartmanban élő fiatalok. Az epizódokban a szereplők mindennapjai láthatók, non-stop követve az eseményeket. Fellángolások, vonzódások, igaz szerelmek, elutasítások, kudarcok, pont, ahogyan a való életben.

A Film+ HD-n megmenekül a világ

Mozgalmasan indul a nyár a Film+ HD-n, hiszen a csatorna kínálatában hemzsegnek a szuperhősöket felsorakoztató filmek.

A csatorna az örök klasszikus Star Wars VIII. részével május 30-án 21:30-kor zárja a hónapot. Az utolsó Jedik című részben ismét találkozhatunk a jól ismert hősökkel. Leia Organát (Carrie Fisher), az Ellenállás legendás vezetőjét és Poe Dameron parancsnokot (Oscar Isaac) az Első Rend folyamatos tűz alá veszi, és csak Luke Skywalker (Mark Hamill) képes megmenteni őket. Luke azonban nemet mond, így a menekülésre egy opció marad: Kylo Ren (Adam Driver).

Thorral kétszer is találkozhat a néző a Film+ HD júniusi műsorában. Június 6-án 22:55-kor a fantasztikus sorozat első részét tűzték műsorra, így akik eddig lemaradtak a trilógia elejéről, most lehetőségük nyílik pótolni a hiányosságot. Egy héttel később, június 13-án láthatják a nézők a folytatást Thor: Sötét Világ címmel. A trilógia parádés szereposztása olyan színészeket vonultat fel, mint Chris Hemsworth vagy az Oscar díjas Natalie Portman és Anthony Hopkins.

Ha szuperhősök, akkor Amerika Kapitány nem maradhat ki a sorból. Június 7-én látható a Film+ HD műsorán az első rész Az első bosszúálló címmel, amelyben Amerika Kapitány (Chris Evans) feladata a második világháború alatt megállítani a nácik titkos tudományos részlegét, a Hydrát, melyet a világuralomra törő Vörös Koponya (Hugo Weaving) vezet. A rajongóknak mindössze egy hetet kell várni a folytatásra: június 17-én sugározzák az Amerika Kapitány: A Tél Katonája című részt, melyben Amerika Kapitánynak minden eddiginél erősebb ellenfelével, Tél Katonájával kell megküzdenie. De ebben a harcban is vannak szövetségesei: a Fekete Özvegy (Scarlett Johansson) és a Sólyom (Anthony Mackie).

További újdonságok várhatóak

A UPC Direct ügyfeleit hamarosan további újdonság várja, hiszen az RTL Magyarországgal kötött megállapodás keretében hamarosan várható még az RTL Most+, az RTL prémium streaming szolgáltatásának bevezetése is.