Kevesebb reklám, több és különlegesebb digitális tartalom

Az RTL Magyarország májusban jelentette be, hogy a disztribúciós partnereknek kínált tartalmai kiegészülnek az RTL Most prémium változatával. A tartalmában és funkcióiban továbbfejlesztett, RTL Most+ nevet viselő termék legfőbb célja, hogy a telekommunikációs cégek és kábelszolgáltatók kínálatát a modern tartalomfogyasztás igényei szerint bővítse. Az új platformot elsőként a Telenor vezeti be Magyarországon.

„A digitális a jövő és az RTL Most jelenlegi sikere alapján biztosak vagyunk benne, hogy ez a továbbfejlesztett, bővített verzió értéket jelent a televízió előfizetők számára, hiszen a többképernyős elérés ma már szinte elvárás” – fogalmazott Grósz Judit, az RTL Magyarország digitális igazgatója.

Az RTL Most+ HD, a későbbiekben pedig FullHD felbontású videót, Chromecast támogatást, valamint kizárólag ezen a felületen elérhető, exkluzív tartalmat is kínál. A hagyományos RTL Most-hoz képest a felhasználók kevesebb reklámmal találkozhatnak, ugyanakkor a sorozatokat és filmeket hosszabb ideig érhetik el a felületen. Emellett az érdeklődők az RTL Magyarország csatornáinak lineáris, élő adását is elérhetik az RTL Most+ felületen keresztül.

„Nem titkolt célunk, hogy ügyfeleinknek prémium minőségű szolgáltatásokat kínáljunk a Hipernet hálózaton keresztül. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy portfóliónk ismét egy exkluzív platformmal bővül. Felméréseink azt mutatják, hogy egyre többen választják az online tévészolgáltatásokat, és az ügyfelek igénylik a bővülő tartalom kínálatot. Ahogy a MyTV-t, úgy annak szolgáltatásait is hűség nélkül tesszük elérhetővé nemcsak a telenorosoknak, hanem bármely hazai mobilszolgáltató ügyfeleinek” - mondta el Birck Balázs, a Telenor Magyarország otthoni szolgáltatások üzletág -igazgatója.

A szolgáltatás pontos indulásáról a két vállalat a későbbiekben ad tájékoztatást.