Ki az Álarcos Énekes új nyomozója?

Megtudták ugyanis, hogy az új nyomozónak anyatejből készült ékszere is van. Igaz, ez még mindig több celebre igaz: Horváth Évának és Tóth Gabinak is van ilyen nyaklánca, de a 24.hu tippje Hargitai Bea. Nála ugyanis az is stimmel, hogy Szegeden született. Ráadásul a Prágában élő modell mostanában feltűnően sokat időzött Magyarországon.

Hargita Bea az első évadban is szerepelt, akkor versenyző volt.

Összességében már ezeket lehet tudni az új szereplőről: