A Ledger Dispatch egy kaliforniai lap, mely 2018-ban döntött a kiterjesztett valóság bevezetése mellett a nyomtatott kiadványainál. A kreatív, egyedi tartalmak révén azóta is folyamatosan növelik a bevételeiket.

A Ledger Dispatch bevétele 30%-kal növekedett a múlt évben annak ellenére, hogy a kulcsfontosságú bevételi forrásaik (például az ingatlanszektor) jellemzően igyekeztek minimalizálni hirdetési kiadásaikat az utóbbi időszakban. Csak egy nagy különbség volt az újság kínálatában a korábbi évekhez képest: a kibővített valóság technológiájának vegyítése a nyomtatott magazin adta minőségi olvasói élménnyel.

A kiterjesztett vagy kibővített valóság (AR, augmented reality) lényege, hogy a környező világot olyan dinamikus adatokkal, plusz információkkal, tartalmakkal lássa el, amikre egyébként a fizika határai miatt nem lenne lehetőség. A kiterjesztett valóság manapság egyre nagyobb szerepet kap a gyártási szektorban, ahol nincs lehetőség például az automata szerelőeszközök megfelelő feliratozására vagy ahol a betanítási folyamat kockázatos, és komoly biztonsági feltételrendszernek kell megfelelnie. A legtöbben azonban nem az ipar által, hanem a közelmúltban berobbant Pokémon GO őrületből ismerhetik közelebbről is a kiterjesztett valóság adta élményeket.

A kiterjesztett valóság gyakorlati működése hihetetlenül egyszerű. Sok vállalat kínál kiváló platformokat, amelyeket szerkesztőségek, magazintulajdonosok, újságírók is használhatnak. Ezek közül a legnépszerűbbek: Layar, Blippar, Aurasma, HP Reveal és Strata. A Ledger Dispatch a felsoroltak közül az utóbbit, a Stratát használja. A platform rendkívül felhasználóbarát, ami fontos szempont az új élmény bevezetéséhez: adott egy kép, amit a szerkesztők egy szerverre vagy felhőbe töltenek fel. Ehhez kapcsolhatók a különböző tartalmak, például egy videó, hangfájl, zene vagy bármi más. Ha a telefont a kép fölé visszük, az alkalmazás felismeri és az egyszerre az AR-élményt kiváltó „kapcsolóvá” válik – ezt nevezzük triggernek.

Nincs szükség speciális tintára, nincs kódolás, nincs speciális tervezési követelmény, nincs QR-kód. A technológia színes és fekete-fehér szövegen, képeken is működik, akkor is, ha a kamera homályos, vagy a látási viszonyok más tényező miatt tökéletlenek. A platform használata csak néhány percet vesz igénybe, és az üzemeltetéséhez sincs szükség külön munkaerőre.

Azok az újságok, amelyek már használnak hasonló megoldást, abban különböznek a Ledger Dispatch-től, hogy általában tipikusan egyetlen AR-élményre összpontosítanak, ez pedig többnyire a szórakoztatás. A kiterjesztett valóság azonban teljes mértékben integrálható az újság tartalmába, annak ugyanolyan elemévé is válhat, mint egy nyomtatott kép vagy egy hagyományos melléklet, aminek köszönhetően jobban kihasználhatók az általa nyújtott lehetőségek. A Ledger Dispatch ezt az utat követve a szerkesztői tartalom és a reklámozás során is igyekszik beépíteni a kiterjesztett valóság által kínált megoldásokat.

Az editorialok során a szerkesztők igyekeznek minél több eszközt felhasználni, amik izgalmasabbá teszik az olvasást. Július 3-án például a fejlécből zeneszó áradt és tűzijáték jelezte a gettysburgi csatában aratott győzelem emléknapját. Elmondásuk szerint a szerkesztőség leginkább a sporthírek esetében veszi hasznát az új technológiának: teljesen más élmény ugyanis egy legendás gólról olvasni, mint a szöveg fölé helyezett telefon képernyőjén újra és újra megtekinteni a győzelem pillanatát.

A hírekkel azért lehet jó párosítani a különböző digitális tartalmakat, mert a kiterjesztett valóság képes hitelesebbé tenni a nyomtatott anyagokat. Ha az olvasó hitetlenkedne egy adott szöveg láttán, akkor egy egyszerű mozdulattal lejátszhat egy részletet az eredeti felvételből, és saját fülével hallhatja a bizonyítékot.

A Ledger Dispatch gyakorlata a hirdetés szempontjából is izgalmas: oldalaikon az ingatlanügynökök virtuális túrákat kínálnak eladó otthonaikhoz, és egyetlen gombnyomással eljuthatnak az érdeklődők a webhelyükhöz vagy a LinkedIn profiljukhoz. Az autókereskedők az új modellek bemutatásához és a használt autók szemléltetéséhez használják a rendszert, de a jármű karbantartásának megtanítására, vagy konkrét időpontkérésre is megfelel a technológia, lerövidítve ezzel a folyamatot. Az olvasók a filmlisták böngészése közben lejátszhatják a filmelőzetest, lehetőségük van azonnal jegyet vásárolni egy hozzájuk közel eső moziban, megtekinthetik a minősítést és mások véleményeit a filmes weboldalakon - mindezt közvetlenül az újságból, ráadásul úgy, hogy nincs szükség a lapokon megjelenő hosszú kritikákra. Az újságban közzétett névjegykártyák a világ legkisebb kijelzőjeként funkcionálva játszhatnak le videót vagy mutathatják be a tulajdonos webhelyét.

Az AR-funkciók bevezetése és teljeskörű adaptálása tehát gyors bevételi módot jelenthet. Minél exkluzívabb a tartalom és minél több AR-tapasztalattal rendelkeznek már az olvasók, annál sikeresebben alkalmazható a továbbiakban.