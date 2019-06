Bendy Balázs és Erdődy Adrienn Golden Age című sorozatterve nyerte az első helyet.

A Golden Age című sorozatterv nyerte az idén második alkalommal megrendzett nemzetközi televíziós pitchfórum, a Hypewriter fődíját. A Bendy Balázs és Erdődy Adrienn által fémjelzett sorozat pilotepizódját a Paprika Studios és az RTL Magyarország közös finanszírozásában fogják elkészíteni, majd várhatóan be is mutatják az RTL Klubbon 2020-ban. A június 25-én rendezett ünnepélyes díjátadón a tavalyi győztest, a The Butchert is levetítették.

Az idei megmérettetésre 160 pályázat érkezett közel 30 országból, ebből végül is nyolc döntősnek adatott meg a lehetőség, hogy a sorozattervét bemutathassa a 25-i rendezvényen a nemzetközi szakmai zsűri előtt. A Bendy Balázsból és Erdődy Adriennből álló nyertes duó nem teljesen új a szakmában. Bendy Balázs nevével például már találkozhattunk a Barátok közt írói között is.

A fődíjat elnyerő Golden Age-en kívül a zsűri az erős mezőnyre való tekintettel kiemelte még a Border Tales (Nagy Levente), a The Holy Family (Osváth Gábor) és a The Prophets (Árpa Attila) című alkotásokat, melyeknek szintén lehetőségük lesz egy profi csapattal dolgozni a forgatókönyvük fejlesztésén.