James OKeefe amerikai konzervatív oknyomozó újságíró és az általa alapított Project Veritas újabb leleplező felvételeket tett közzé, ezúttal a Twitter vezérigazgatójáról, Jack Dorseyról – írja a V4NA. Az egyik Twitter-alkalmazott által készített videóban Dorsey Donald Trump amerikai elnök letiltásáról beszél.

– fogalmazott a vezérigazgató. Dorsey elmondta azt is, hogy az Egyesült Államok „nagyon megosztott”. „A mi platformunk ezt mindennap megmutatja, a mi szerepünk, hogy a vita integritását megőrizzük, és hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy senkit ne bántsanak” – mondta.

BREAKING: @Twitter Insider Secretly Records CEO @jack Detailing Agenda For Further Political Censorship



“We are focused on one account [@realDonaldTrump] right now but this is going to be MUCH BIGGER than just one account & it’s going to go on for much longer..."#ExposeTwitter pic.twitter.com/QhyyUTHlM9 — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) January 14, 2021

A Project Veritas nem először buktatja le a Twittert. 2018-ban egy rejtett kamerával készült felvételen

„Ez lényegében azt jelenti, hogy letiltasz valakit, de az nem tudja, hogy le van tiltva, mert továbbra is közzétesz bejegyzéseket, de ezeket senki sem látja” – fogalmazott a felvételen Abhinav Vadrevu. A fejlesztő azt is elmondta, hogy le tudják kapcsolni a funkciókat is. Így továbbra is tudnak like-olni vagy retweetelni, de senki nem látja, hogy mit csinálsz. Vadrevu szerint ez kockázatos. „Az emberek rájönnek majd, hogy shadow banneled őket. Valamilyen szinten ez etikátlan” – mondta.

"One strategy is to shadow ban so that you have ultimate control."



"It's going to ban, like, a way of talking."



"You just delete them, but the problem is there are hundreds of thousands of them, so you got to write algorithms that do it for you." pic.twitter.com/NQBsSziI2X — Project Veritas (@Project_Veritas) August 29, 2018

A Twitteren szervezkedtek a capitoliumi rendbontók

Közben az is kiderült, írja a V4NA, hogy bár a konzervatív Parlert hibáztatták a január 6-i capitoliumi zavargásokért és az erőszak szításáért, valójában a Twitteren szervezkedtek az emberek a szövetségi hatóságok beszámolója szerint. Minderről az Associated Press (AP) számolt be, ahol azt írták, hogy a védelmi tisztviselők és a Nemzeti Gárda tisztviselői is tudtak róla, hogy tüntetés készül Washingtonban. Ennek voltak jelei az interneten is, a Twitter oldalán, de arra nem számítottak, hogy a dolgok úgy elfajulnak, ahogyan az történt végül.

BREAKING: Feds say Capitol attack coordinated in part on Twitter. @apple @google @amazon declining to cut service to social media site involved in 1/6... pic.twitter.com/Bd2OrepDcX — Eugene Kontorovich (@EVKontorovich) January 13, 2021

A hír azért is érdekes, mert mindeközben a konzervatív Parler közösségi oldalra próbálták meg rákenni a zavargásokat, ez a felület lett a bűnbak. A Parlert le is tiltották a nagy techcégek az áruházaikból, és az internetes felülete is eltűnt – a vezérigazgató szerint lehet, hogy többé már nem is tér vissza az online térbe a platform.

A Parler bűnbakká nyilvánításáról beszélt a Fox csatornán Glenn Greenwald is. Az újságíró és korábbi civiljogi ügyvéd szerint

Rámutatott arra is, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 13 embert tartóztatott le a capitoliumi eseményekkel kapcsolatban, akik közül senki sem volt a Parler felhasználója.

Great Discussion Between Tucker Carlson & @ggreenwald On Twitter's Statement On The Ugandan Elections, Big Tech's Crackdown On Parler & The Democrat Party's Partnership w/ Big Tech pic.twitter.com/qaYYY6T20H — The Columbia Bugle ???????? (@ColumbiaBugle) January 13, 2021

Greenwald szerint a szervezés és buzdítás nagy része a Facebookon, a Youtube-on és a Twitteren zajlott. Éppen ezért is tartja érdekesnek az újságíró, hogy a Google betiltotta a Parlert, miközben a hozzá tartozó Youtube-nak sokkal nagyobb szerepe volt a zavargásokban.

Óriási a társadalmi megosztottság

Az indulatok pedig nem hagynak alább az Egyesült Államokban. Bár Donald Trumpnak már csak pár napja van hátra az elnöki hivatalban, megindították ellene az alkotmányos felelősségre vonási (impeachment) eljárást. Az amerikai emberek is nagyon egymásnak feszülnek a különböző vélemények miatt, az ellentét nagyságát pedig két felmérés is bizonyítja.

A Blaze a közösségi oldalán indított szavazást arról, hogy vajon az amerikai emberek képesek-e még arra, hogy értelmes párbeszédet folytassanak a politikáról a Twitteren. Bár a szavazás még nem zárult le, az eredményeket közben is lehet látni. A szavazók elsöprő többsége szerint nem képesek erre az emberek.

Can Americans still have meaningful conversations about politics on Twitter? — TheBlaze (@theblaze) January 13, 2021

A Just The News reprezentatív felmérése is megmutatja, mennyire megosztott az Egyesült Államok. Azt kérdezték meg az emberektől, hogy támogatnák-e azt, hogy az Egyesült Államok két külön országra szakadjon szét – egy piros és egy kék államok alkotta országra, azaz különválnának a demokraták és a republikánusok.

Az eredmény meglepő lett, a megkérdezettek mintegy negyede támogatná a szétszakadást. Közülük 11 százalék erősen támogatja, további 14 százalék pedig némileg. Bár az ellenzők többen vannak, rámutattak arra, hogy nem elhanyagolható az egynegyedes arány egy ilyen fontos kérdésnél.

