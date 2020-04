Kódolatlan Super TV2 és TV4 a MinDig TV kínálatában

A Super TV2 a nagysikerű sorozatok és saját gyártású műsorok mellett, szuper filmekkel várja a MinDig TV nézőit - írják a közleményükben.

Az Újratervezés című doku-reality lakásfelújító műsorban, profi csapat változtatja át a szereplő családok otthonát, Ördög Nóra és Stohl András vezetésével; számos izgalmas, érzelmes pillanat és nem várt fordulat, hétköznaponként 18:35-től. A Mintaapák napi sorozatban Fenyő Iván, Klem Viktor, Mészáros Béla és Szabó Kimmel Tamás főszereplésével négy nagyon különböző apa és családjaik életébe leshetünk bele, hétfőtől-péntekig 19:35-től. Hétköznaponként 20 óra 40 perctől indul a Jóban Rosszban. Szerelmek, megcsalások, intrikák és árulások: ezek a Csillagvirág Klinika és Csillagkút mindennapi életének kísérői. Hőseik ölelnek és ölni is tudnának. Persze olyanok is akadnak, akik kitartanak egymás mellett. Jóban-rosszban. Szombatonként 11:30-tól láthatják a Sztárban sztár +1 kicsi zenés showműsor második évadját a Super TV2-n.

A divat kedvelőinek ajánljuk május elsején, 18:50-től: Meryl Streep és Anne Hathaway főszereplésével Az Ördög Pradát visel című filmet. Miranda Priestly a divat legnagyobb hatalmú úrnője, akinek ápolt kezeitől retteg a New York-i divatipar. Tökéletesen ellenőrzése alatt tartja a „divat bibliáját", a Runway Magazine-t, teljesen megkeserítve munkatársai életét. Miranda új munkatársa, Andy Sachs, a frissen végzett főiskoláslány egyáltalán nem illik a képbe: szürke, jellegtelen, tökéletes ellentéte a cégnél dolgozó díváknak. Szintén május 1-én 21:00 órától jön a Barátság extrákkal. Jamie munkaügyis fejvadász New Yorkban, Dylan nagymenő szerkesztő Los Angelesben. Egy jó munka ígéretével Jamie a Nagy Almába csábítja Dylant, sőt, a munkáltató mellett maga is rákattan a srácra. Az érzés kölcsönös. A helyzet tisztázása érdekében megállapodnak, hogy a kapcsolatuk szerelemtől és más kötöttségektől mentes, pusztán szexuális célzatú lesz. Ám más dolog ígérni valamit, és más betartani. Mi kell a nőnek? Az igazi macsót nemcsak a nők imádják, a férfiak is felnéznek rá. Nick Marshall (Mel Gibson) a világ császára. Hogy mi jár a nők fejében, miközben ő elcsavarja őket, egy csöppet sem érdekli. Míg be nem üt a mennykő! Marshall túlél egy áramütéssel kombinált villámcsapást és a baleset különös következményeként meghallja a nők gondolatait. Nézzük meg május 2-án e női kalandokat! Doktor Szöszi 1-2., május 2-án és 3-án 21 órakor a SuperTV2-n! Elle, a gimi legszőkébb és legcserfesebb nője rájön, hogy a szőke bombázók élete sem könnyű. Mikor szerelme elhagyja, mert politikusi pályára készül, Elle elhatározza, hogy bosszút áll. Felvételizik Amerika legnevesebb jogi egyetemére, hogy megmutassa, mit tud. A Doktor Szöszi 2. részében, már a Harvard Egyetem befejezése után Elle megtudja, hogy szeretett kutyájának, Gyilkosnak a rokonait az egyik kliensének cége kozmetikai tesztelésekhez használja. Természetesen kiáll a négylábúak jogaiért, mire rögvest kirúgják a munkahelyéről. Elle Washingtonba indul, hogy francia manikűrös kezébe vegye a dolgok irányítását. A rajongóknak jó hír: hamarosan készül a harmadik rész is. A fenti filmek mellett május 9-én este A csajok bosszúja, majd a Mielőtt megismertelek című fimdráma következik, május 10-én pedig a Bazi nagy görög lagzit és a Bridget Jones naplóját is megnézhetik a Super TV2 kódolatlan műsorában.

A TV4 csatornán izgalmas, kalandos sorozatokban boszorkányok, nyomozók, tökéletes háziasszonyok és elhivatott orvosok várják a MinDig TV nézőit májusban.

A Bűbájos boszorkák epizódjait hétköznaponként 16:55-től láthatják. A történet három lánytestvérről, Prue-ról, Piperről és Phoebe-ről szól. Phoebe hazaköltözik testvéreihez San Franciscóba, a nagyszülői házba, melynek padlásán rátalál az Árnyak Könyvére. Felolvas egy varázsigét és ezzel a három testvér megkapja azt a varázserőt, ami a legerősebb boszorkákká teszi őket a világon... Mesés hangulatú külvárosi környék, gyönyörű házak, csodás kertek, kedves és barátságos emberek. Ez nem más, mint a Lila Akác köz! Ebben az idilli, csupa boldogsággal átszőtt utcában élnek a „Született feleségek" férjeikkel vagy éppen férjeik nélkül. Ám a Lila Akác közben mindez csak látszat. A felszín alatt ezer titok lappang. Született feleségek hétfőtől-péntekig 17:55 és 19:00 órai kezdettel. Sir Arthur Conan Doyle népszerű és legendás karaktere új krimi-sorozatban tűnik fel. A modern Sherlock éppen megszökött egy szanatóriumból és napjaink New Yorkjának lakója. Jómódú édesapja segítőt rendel mellé, Dr. Watsont. Holmes azonban rövid ismerkedés után rögtön beleveti magát egy nő elrablásának ügyébe. Sherlock és Watson hétköznaponként 20:00 órától. A Grace klinika epizódjait hétfőtől-péntekig 22:00 és 23:00-tól láthatják a TV4 csatornán. A történet középpontjában Meredith Grey áll, aki elsőéves sebészeti gyakornokként dolgozik a Seattle Grace Kórházban barátaival, akikkel tegnap még az iskolapadban ültek. Ma azonban már életek múlnak rajtuk. Dr. Martin Ellingham, a sikeres londoni sebész kénytelen hátat fordítani hivatásának, miután egy műtét során rosszul lesz a vér látványától. Körzeti orvosként folytatja egy Isten háta mögötti településen. Ezen a helyen nemcsak gyógyítania kell a betegeket, hanem meg is kell hallgatnia őket. Doc Martin szombaton 16:50 és 17:50, vasárnap 17:00 és 18:00 órakor. Az 1960-as években játszódó Oxfordi gyilkosságok sorozat szombatonként 21:00-tól a kezdő rendőr, Endeavour Morse munkáját követi az egyetemi városban. Morse egy sor izgalmas nyomozásban vesz részt sokat látott partnere, Fred Thursday detektívfelügyelő mellett. Az Elveszett kincsek vadászai sorozatban összeáll egy antikvitás szakértő egy ravasz műkincs tolvajjal, hogy elkapjanak egy könyörtelen terroristát, aki ellopott műtárgyakból finanszírozza támadásait. Vadászatuk közben, a civilizáció bölcsőjéért folytatott csata közepén találják magukat. Vasárnaponként 16:00 órától. Hagai Levi és Sarah Treem sorozata, A viszony két csalódott emberről szól. A tanárként dolgozó, és az írással küszködő Noah, valamint a fiatal pincérnő, Alison afférja egy nyári kalandnak indul, ám jóval több drámát rejt magában. Vasárnap 21:00 és 22:00 órakor.

A vétellel kapcsolatos további információk a www.mindigtv.hu weboldalon találhatók.