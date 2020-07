Kódolatlan Viasat Explore-ral kedvez a kalandkedvelőknek a Tarr

Az extrémitást előtérbe helyező Viasat Explore a kódolatlan időszakra az alábbi premierekkel készül: előfutárként az Ausztrál hajómentők várva várt második évada érkezik július 30-án, amelyben mára már hat elszánt fiatal dolgozik a világ egyik legszebb partvonalának helyreállításán. Csütörtökönként 21 órától látható, hogy milyen pusztítást tud végezni egy négyes kategóriájú ciklon, és milyen rendet egy bajtársias mentőcsapat. Augusztus 15-én aztán a híres sztárhorgász, Jeremy Wade köszön be csütörtökönként 20:10-től a Viasat Explore-ra. Legújabb, Hatalmas folyók című sorozatában eltűnt csúcsragadozók után kutat. Az augusztus 22-ei adásban pedig még a budapesti Dunát is megvizsgálja különleges, rég nem látott halfajokra vadászva! Augusztus 20-án pedig a szintén sokak által kedvelt Ausztrál aranyásók immáron ötödik évada rajtol, amelyben a világ legelszántabb aranykutatóinak munkálataiba láthatunk bele. A legnagyobb rögök megtalálása egy hazárdjátékkal is felér, és hogy ki lehet benne a legsikeresebb, az csütörtökönként 21:45-től derül majd ki.

"A Viasat Explore-t általában így jellemezzük: kíváncsi, kalandvágyó és elszánt. Ezek a szavak tökéletesen leírják a műsorokat és műsorvezetőinket is. Az egyes epizódok egytől-egyig energikusak, és úgy mutatják be többek között a horgászatot, az építkezést, logisztikát vagy akár a fuvarozást, ahogy más műsorok csak elvétve, vagy egyáltalán nem" – mondta a csatornáról Horváth Tamás, a tulajdonos Viasat World magyarországi vezetője.

Az alapvetően a Platina Mix kiscsomagban található Viasat Explore 2020. augusztus 1-31. között mindenki számára a 36. programhelyen is elérhető lesz.